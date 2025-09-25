ファミリーマートが『サクマドロップス』とコラボ 砕いた7種のキャンディ＆ホワイトチョコでアイスをコーティング
ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、サクマ製菓の『サクマドロップス』とコラボレーションした『サクマドロップスアイスバー』（税込198円）を、30日から全国のファミリーマート約1万6300店にて発売する。
【写真】パッケージもかわいい『サクマドロップスアイスバー』
『サクマドロップス』は、1908年に誕生してから117年経った現在まで変わらず人気を博しているロングセラー商品。今回、同店初のコラボレーション商品として『サクマドロップスアイスバー』を発売する。昔懐かしい駄菓子をイメージしたミックスフルーツ味のアイスに、砕いた7種類のサクマドロップスを混ぜ込んだホワイトチョコレートでコーティングし、カラフルな見た目と砕いたキャンディの食感が楽しめる。
