『SKYキャッスル』『怪物』『のだめカンタービレ』など…「ABEMA」“日韓リメイクドラマ”全22作品を無料配信
「ABEMA」では韓国ドラマ『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』、『怪物』、『のだめカンタービレ』、『平日午後3時の恋人たち』など“日韓リメイクドラマ”全22作品を9月30日まで期間限定無料配信中。注目作を紹介する。
【写真】ドキッとするシーンも…韓国版『のだめカンタービレ』
『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』は富・名誉・権力を手にした者だけが住むことを許される高級住宅街“SKYキャッスル”を舞台に、セレブ家族たちの“教育戦争”をブラックユーモアを交えて描いた群像劇。医師や弁護士など社会的成功を極めた母親たちは、子どもの将来のために過激な教育方針を貫き、ときに常軌を逸した行動に走る。しかし、その根底には愛と期待があることが丁寧に表現されている。韓国では視聴率が1.7％から23.8％へと急上昇した大ヒット作で、2024年放送の日本版には松下奈緒、木村文乃、比嘉愛未らが出演し、大きな注目を集めた。
2021年に韓国で放送されたサスペンスドラマ『怪物』は、秘密を抱えた刑事2人が地方を舞台に未解決事件の真相を追う物語で、“韓国のゴールデングローブ賞”とも呼ばれる『第57回百想芸術大賞』テレビ部門にて「ドラマ作品賞」「脚本賞」「男性最優秀演技賞（シン・ハギュン）」の3冠を達成した。今年、安田顕と水上恒司主演で日本版『連続ドラマW 怪物』として放送され、大きな話題となった。
2014年に上戸彩、斎藤工主演で日本で放送された『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』は、平凡な主婦が夫以外の男性との“昼顔＝平日午後3時の恋愛”を通じて禁断の恋にのめり込み、人生を揺るがす大人のラブストーリー。2019年に『平日午後3時の恋人たち』として韓国でリメイク。原作のストーリーを活かしつつ、禁断の愛に踏み込む登場人物たちの苦悩を描き話題となった。
2006年に放送された『のだめカンタービレ』は、自由奔放で型破りな天才ピアニスト・のだめ（上野樹里）と、完璧主義のエリート指揮者志望・千秋（玉木宏）が音楽と恋を通して成長していく青春コメディ。2014年には韓国『のだめカンタービレ〜ネイル カンタービレ』としてリメイクされ、クラシック音楽を愛する学生たちの友情や恋、夢や葛藤を描き、韓国的なユーモアや情緒を加えた青春ドラマとして人気を博した。
ほかにも、庶民の少女が超セレブ男子グループ「F4」と出会い、反発や恋を通じて成長していく王道ラブストーリー『花より男子〜Boys Over Flowers〜』、双子の兄の代わりに男性アイドルグループに加入した修道女志望の少女が、仲間との交流を通じて恋と友情を育む物語『美男〈イケメン〉ですね』、完璧に見えた医師夫婦の結婚生活が夫の裏切りをきっかけに崩壊し、愛憎と復讐の渦に巻き込まれていくサスペンスドラマ『夫婦の世界』など、“日韓リメイクドラマ”を30日まで期間限定で無料配信中となっている。
■日韓でリメイクされた韓国ドラマ「ABEMA」期間限定無料作品一覧
マザー〜無償の愛〜
花より男子〜Boys Over Flowers
リーガル・ハイ
あやしいパートナー 〜Destiny Lovers〜
平日午後3時の恋人たち
SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜
夫婦の世界
私のIDはカンナム美人(字幕)
怪物
イタズラなKiss〜Playful Kiss
グッド・ドクター
彼女はキレイだった
カノジョは嘘を愛しすぎてる
僕のヤバイ妻
ただ君だけ
TWO WEEKS
ミッドナイト・ランナー
ボイス〜112の奇跡〜
ボイス2 〜112の奇跡〜
ボイス4 〜112の奇跡〜
美男ですね（字幕）
のだめカンタービレ〜ネイル カンタービレ
