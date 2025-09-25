杉田かおる、自然農で“立派に育った”ハーブを披露「ローゼル初めて見ました」「心が癒されますね」 茅ヶ崎に移住→農業に励む
神奈川・茅ヶ崎に移住し、農業に精を出している俳優・杉田かおる（60）が22日、自身のインスタグラムを更新。「7月に苗を植えたローゼル こんなに立派に育ちました わーい」と喜びをつづり、自然農で育てたハーブを披露した。
【写真】「可愛いい〜」「心が癒されますね」自然農で“立派に育った”ローゼル披露の杉田かおる
ローゼルは、ハイビスカスの一種。その花言葉について「繊細な美 新しい恋」と説明した。
投稿では「4枚目の写真は、3ヶ月前のローゼル」と成長過程の写真も紹介し、「こんな小さかったのに命って凄い」「自然農初めてから日々実感します 自然の恵みに感謝」と自然の原理に敬意を表していた。
コメント欄には「可愛いい〜」「ローゼル初めて見ました。なんかかわいいですね」「暑い夏の時期にぐんぐん伸びたんですね」「自然農ですが、管理されてるから、上手く育つんでしょうね」「心が癒されますね」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「可愛いい〜」「心が癒されますね」自然農で“立派に育った”ローゼル披露の杉田かおる
ローゼルは、ハイビスカスの一種。その花言葉について「繊細な美 新しい恋」と説明した。
投稿では「4枚目の写真は、3ヶ月前のローゼル」と成長過程の写真も紹介し、「こんな小さかったのに命って凄い」「自然農初めてから日々実感します 自然の恵みに感謝」と自然の原理に敬意を表していた。
コメント欄には「可愛いい〜」「ローゼル初めて見ました。なんかかわいいですね」「暑い夏の時期にぐんぐん伸びたんですね」「自然農ですが、管理されてるから、上手く育つんでしょうね」「心が癒されますね」など、さまざまな声が寄せられている。