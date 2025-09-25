TWICE・ミナ、ツインテール姿に「破壊力凄まじいわ」の声 10周年ファンミーティングのビジュアルが話題に
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEが24日、公式インスタグラムにてメンバー・ミナのツインテール姿を公開した。10月18日に韓国・高麗大学ファジョン体育館で開催される10周年ファンミーティング『2025 TWICE FANMEETING [10VE UNIVERSE]』に向けてのもので、ミナはブルーのつなぎに身を包み、ツインテールのヘアスタイルで登場している。
【写真】破壊力がすさまじい…！TWICE・ミナのキュートなツインテール姿
今回のファンミーティングは、TWICEが10月20日にデビュー10周年を迎えることを記念して開催されるイベント。タイトルに含まれる“UNIVERSE”の名のとおり、宇宙をテーマにしたコンセプトが展開されており、ミナをはじめとするメンバー全員が宇宙飛行士のような衣装に身を包んでいる。
中でもミナの高めのツインテール姿は注目を集め、「このツインテール可愛すぎるわ」「とんでもなく可愛い」「ツインテールのミナちゃん、破壊力凄まじいわ」など、SNSでは多くの反響が寄せられている。
TWICEは10周年記念アルバム『TEN: The Story Goes On』を本国で10月10日にリリース予定。同作は『ONCE JAPAN OFFICIAL SHOP』および『JYP JAPAN ONLINE STORE』でも販売予定となっている。
