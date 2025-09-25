マオジェルから新色10種が登場！肌なじみが抜群の最新カラー♡

mao nailが誇るマオジェルに待望の新色10種が登場♡2025年9月24日（水）10時より先行予約開始、10月1日（水）より順次発送されます。お味噌ベージュや色っぽヌーディー、うるみベージュなど、肌になじむ透明感カラーで手元を美しく演出。公式LINE友だち追加で1,000円OFFクーポン＆セルフネイルHow to本ももらえて、セルフもプロも楽しめる新色です♪

肌を美しく魅せる絶妙カラー



116 omisoge(オミソージュ)

117 munmun(ムンムン)

118 hug mege(ハグミージュ)

119 urumige(ウルミージュ)

120 justhree(ジャスリー)

121 baby butter(ベイビーバター：ベビバタ)

305 essence(エッセンス)

306 milpea(ミルピー)

307 gem(ジェム)

403 show time(ショータイム)

新色10色は、肌になじむ透明感と指先を美しく見せる絶妙なカラーリングが魅力。

お味噌ベージュ「116 omisoge」、色っぽヌーディー「117 munmun」、うるみベージュ「119 urumige」など、手元に血色感や温もりを与える色ばかり。

ジュシリーズならではのちゅるんとしたテクスチャーで塗りやすく、どんな肌色にも自然に馴染みます。

華やかで個性を引き出すラインナップ



ピンクパープル「120 justhree」、ベビーバター「121 baby butter」、ゴールドブラウン「305 essence」など、レギュラー・パメライン・グリッターラインまで揃う豊富なカラー。

指先を華やかに彩り、日常にも特別な日にもマッチ。ジュエリーのようにきらめく「307 gem」や主役級グリッター「403 show time」も揃い、個性を引き立てます。

先行予約＆LINE特典でさらにお得に



2025年9月24日（水）10時より公式オンラインショップで先行予約開始。10月1日より順次発送されます（※118 hug mege・403 show timeは10月8日より）。

さらに公式LINE友だち追加で1,000円OFFクーポン＆セルフネイルHow to本プレゼント♡まとめ買い割引制度もあり、サロンワークや日常使いにも便利です。

マオジェル新色で手元に透明感と輝きを♡



マオジェル新色10色は、肌になじむ透明感カラーと個性を引き出す華やかなラインナップが魅力です。

価格は各色1個ずつ公式オンラインショップにて販売、公式LINE友だち追加で1,000円OFFクーポン＆セルフネイルHow to本プレゼントします♪

先行予約で手元を格上げし、指先から美しさを楽しんでください♡