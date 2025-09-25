「ベランダに人がいるかと思った！」



【写真】夫がベランダで見たものは…

そんな夫の悲鳴の理由が、“たった1枚のタオル”だったとは――。



家族の中で起きたこの小さな騒動がThreadsに投稿されると、瞬く間に1万2000件を超える「いいね」が集まり、「これは怖いwww」「リアルすぎる」といったコメントが殺到しました。投稿したのは、Threadsユーザーのきまぐれめぐさん（@megupan_factory）です。



ある日、めぐさんの夫がベランダに出ようとしたとき、突然、声にならないような悲鳴をあげました。



「今まで聞いたことのない、声にならない声と言うか…言語化するのが難しい感じで。思わず『どうしたの？』と駆け寄りました」



驚きの原因は、ベランダに干してあった1枚のタオル。娘さんがライブで購入した、“推しの顔がプリントされたタオル”でした。投稿主自身が洗濯して干していたものでしたが、「一瞬びっくりしました」と振り返ります。



タオルにプリントされていたのは人気グループ・SEVENTEENのホシさん。



タオルに描かれたホシさんの表情が、ちょうど洗濯物の隙間からこちらをのぞいているように見えたのだそう。暗がりの中で目が合い、夫は思わず驚きの声を上げてしまったといいます。



しかも、驚きは一度きりではありませんでした。夫はすでにそのタオルの存在を知っていたにもかかわらず、暗い早朝に再び同じように驚かされたのです。



「すでに知ってるはずなのに、『また引っかかった！』と言っていました。『このタオルは気持ちが悪い、片付けてくれ』とお願いされました」



一方で、娘さんにとってはこのタオルは大切な“推しグッズ”。父親の反応を聞いたとき、娘さんは鼻で笑って「おもろ！」とひと言だったそうです。



この“顔タオル事件”はSNSでも大きな反響を呼びました。「隙間から覗いてる感がハンパない」「私でも叫ぶわ、こりゃ」「絶妙にこっち見てる」「リアルすぎませんか？！」といった400件を超えるコメントが寄せられました。



想定以上の広がりに、投稿主も驚きを驚きを隠せなかったといいます。



「いいねの数がどんどん増えていくのがリアルタイムに分かって、ちょっと怖かったです。こんなに増えるとは思っていませんでした」