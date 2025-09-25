九州・沖縄エリアの住民が選ぶ「住みたい街」ランキング！ 3位「那覇市」、2位「東京23区」、1位は？【2025年調査】
大東建託は、2025年の期間、九州・沖縄エリア居住の20歳以上の男女20,110人を対象に「住みたい街」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2025＜九州・沖縄版＞」として結果を発表しました。
本記事では、九州・沖縄エリアの住民が選んだ「住みたい街」ランキングを紹介します。
居住者からは「空港からの距離が近く全国へのアクセスが良い」「モノレールやバスでの移動がしやすい」「生活に必要な施設が徒歩圏内に揃っている」「歴史的な町並みと現代的な街が共存していて飽きない」といったコメントが寄せられています。
居住者からは「メトロやバスの選択肢が多く移動が便利」「隅田川テラスの自然と夜景が魅力」「どこへでもアクセスが良く、商業施設や医療機関が充実している」といったコメントが寄せられています。
「天神や博多駅へのアクセスが良い」「日常の買い物が駅周辺で完結」「海や公園が近く都会すぎない」「図書館が近く、教育環境にも期待できる」といったコメントが寄せられています。
3位：沖縄県那覇市／157票那覇市は沖縄県の県庁所在地であり、県内最大の都市として行政・経済・文化の中心的な役割を担っています。那覇空港からのアクセスも良く、観光客にも人気の国際通りをはじめ、商業施設や飲食店が集まる利便性の高い地域です。
2位：東京23区／263票東京23区は、日本の政治・経済・文化の中心地でありながら、豊かな自然や歴史的名所も点在するエリア。鉄道や地下鉄、バスなどの交通機関が非常に発達しており、都市生活の利便性が極めて高い点が支持されています。
居住者からは「メトロやバスの選択肢が多く移動が便利」「隅田川テラスの自然と夜景が魅力」「どこへでもアクセスが良く、商業施設や医療機関が充実している」といったコメントが寄せられています。
1位：福岡県福岡市／1,343票九州の中枢都市でありながら、空港や博多駅などの主要交通拠点が市内中心部から近く、全国・海外とのアクセスも抜群。大都市でありながら物価が比較的安く、自然環境にも恵まれていることから、住みたい街として圧倒的な支持を集めました。
「天神や博多駅へのアクセスが良い」「日常の買い物が駅周辺で完結」「海や公園が近く都会すぎない」「図書館が近く、教育環境にも期待できる」といったコメントが寄せられています。
