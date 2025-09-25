「リアルでニヤけてるよ笑」上田竜也、あの美人俳優を“イチコロ”に!? 「鼻の下伸び過ぎ」「デレデレすなw」
元KAT-TUNの上田竜也さんは9月24日、自身のInstagramを更新。美人俳優とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】上田竜也が“イチコロ”にした美人俳優とは？
ファンからは「剛力彩芽ちゃんだったのね…誰だろうと思ってた」「剛力彩芽様に何させてんwww」「デレデレすなw」「リアルでニヤけてるよ笑」「鼻の下伸び過ぎ」「待ってました！爆モテシリーズ」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】上田竜也が“イチコロ”にした美人俳優とは？
「剛力彩芽様に何させてんwww」上田さんは「あーん 相変わらずモテモテで困っちゃう」とつづり、3枚の写真を投稿。いずれも俳優の剛力彩芽さんとのツーショットです。「俺ほどのモテ男になれば天下の剛力ちゃんもイチコロだぜ」とあるように、剛力さんが上田さんにメロメロになっている様子が写っています。
過去にも美人とのツーショットを公開過去にも美人とのツーショットを投稿している上田さん。2024年9月9日には、俳優の安達祐実さん、前田美波里さんとのツーショットをそれぞれ公開しました。「誓う 俺は一生 女子にチヤホヤされながら生きていく」と“モテ男”らしいコメントも残しています。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)