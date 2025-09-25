台風20号(ブアローイ) いまどこに？

気象庁によりますと、台風２０号はきょう（２５日）午前９時現在、フィリピンの東にあって、1時間に２０キロの速さで西に進んでいます。

【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？

中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートルということです。

今後の進路予測は【画像①】の通りです。

詳しい情報はこちら【目次】

①「台風20号」今後の進路は？ ②「台風19号」は今どこに？



③「台風19号」今後の進路は？ ④「台風18号」は今どこに？



⑤「今後16日間」の札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇 各地の天気シミュレーションをみる

「台風20号」はどこへ行く？

台風の中心は、



きょう（２５日）午後９時にはフィリピンの東

中心気圧９５０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



あす（２６日）午前９時にはフィリピンの東

中心気圧は９５５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



２７日午前９時には南シナ海、

中心気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



２８日午前９時には南シナ海、

中心気圧は９６５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は５５メートル



２９日午前９時にはトンキン湾

中心気圧は９５０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



３０日午前９時にはベトナム

中心気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



が予想されています。

「台風19号（ノグリー）」日本列島から離れる

気象庁によりますと、台風１９号は、きょう（２５日）午前９時には日本のはるか東にあって、1時間に１５キロの速さで北に進んでいます。



中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルとなっています。



今後の進路予想は【画像②】の通りです。

「台風19号」今後の進路は？

台風の中心は、



あす（２６日）午前９時には日本の東

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



あさって（２７日）午前９時には日本のはるか東

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



２８日午前９時には日本のはるか東

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、

最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



台風はその後、温帯低気圧に変わり



２９日午前９時にはアリューシャンの南

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、

最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



が予想されます。

「台風18号（ラガサ）」はどこに？

気象庁によりますと、台風18号は、きょう（２５日）午前９時には華南にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。



中心の気圧は９９２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２０メートル、最大瞬間風速は３０メートルとなっています。



今後の進路予想図については【画像③】の通りです。

台風18号 今後の進路は？

台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



きょう（２５日）午後９時には華南

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル、



あす（２６日）午前９時にはベトナム

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル



が予想されます。

全国の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像④～⑪】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の気象情報に注意してください。