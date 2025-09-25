蜷川実花が「ファンタジースプリングス」を撮り下ろし！ 作品使用したグッズやメニューを展開＆東京・大阪で写真展も
東京ディズニーリゾートのさまざまな夢と魔法があふれる瞬間をとらえ、写真作品を生み出してきた東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」。今年は、開業2年目を迎えた東京ディズニーシーのテーマポート「ファンタジースプリングス」のさらなる魅力を、写真家の蜷川実花が撮り下ろした。唯一無二の色彩美にあふれた作品の数々が、オリジナルグッズや特別なメニューとなってパークに登場するほか、ディズニーホテルの期間限定の客室やディズニーリゾートラインの限定デザインのフリーきっぷでも展開。また、東京と大阪の2会場で写真展も開催する。
【写真】アナ、エルサ、ラプンツェルたちも！ 蜷川実花が撮り下ろした、鮮やかな「ファンタジースプリングス」
■約80点の作品に凝縮！
2024年6月に開業した「ファンタジースプリングス」は、「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」をテーマとしており、訪れたゲストをディズニーファンタジーの世界へと誘うテーマポート。
今回は、「Color ofFantasy」をコンセプトに、鮮やかにして幻想的な世界観を表現する
蜷川によって写し出された「ファンタジースプリングス」の魅力を、約80点の作品に凝縮した。
■特別なメニューが登場
東京ディズニーシー内のレストラン「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」では、12月26日（金）から2026年3月20日（金）の期間限定で、「ファンタジースプリングス」をテーマに蜷川が撮り下ろした作品から着想を得た特別なメニューを提供。
ティンカーベルと妖精たちが舞う花々の世界をイメージした前菜から始まり、ラプンツェルがランタンに包まれる幻想的な魚料理、ピーターパンの冒険心を表現したメイン料理など、物語の情景を見た目にも華やかに表現している。
デザートでは、ミッキーマウスとミニーマウスが「ファンタジースプリングス」を訪れて花々に囲まれて幸せを感じている瞬間を表現しており、お皿には今回撮り下ろした作品をあしらったクリアフィルムが添えられている。
対象のコース料理を注文した人限定で、蜷川の作品をデザインした特別なコースターを持ち帰ることができる。さらに、アナとエルサが紡ぐ雪と氷の世界に花の彩りを重ねたような、美しいスペシャルドリンクも販売する。
■グッズは11月から
「ファンタジースプリングス」内で撮影されたディズニーの仲間たちの作品や、色鮮やかで心が満たされる作品の魅力を生かしたグッズが登場。 第一弾の発売日は 11月27日（木）。トートバッグやレジャーシート、撮り下ろしの作品が収録された写真集などのグッズが発売される。また、2026年3月に登場予定の第二弾では、日々の生活を彩るクッションや ルームフレグランスなどがラインナップに加わる。
■入場無料の写真展も
東京と大阪の2会場で、東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」の写真展を開催。東京は11月21日（金）〜12月18日（木）まで「フジフイルム スクエア」で、大阪は2026年3月6日（金）〜2026年3月25日（水）まで「富士フイルムフォトサロン 大阪」で行われる。
今回のプロジェクトのために蜷川が撮り下ろした作品を展示し、この写真展でしか見られない作品も楽しむことが可能。また、東京ディズニーリゾートで販売するグッズの一部を展示するほか、作品の世界観を再現したフォトスポットも登場する。
■ホテル＆リゾラでも展開
さらに、東京ディズニーセレブレーションホテルでは、2026年1月15日（木）から、蜷川が撮り下ろした写真作品を壁紙にデザインした客室が登場。「ファンタジースプリングス」の新たな魅力を感じられる客室は、デザインの異なる2つのタイプを用意。デザインの一部には、ここでしか見ることのできない作品もあり、客室内で過ごす時間をより特別なものにしてくれる。また、宿泊の記念にオリジナルのポストカードは持ち帰りOK。ファンタジーの世界に包まれた空間で心が満たされる宿泊体験になるはずだ。
加えて、11月27日（木）からは、今回の作品がデザインされたフリーきっぷを6種類販売。デザインごとに販売期間や販売場所が異なり、詳細は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトで公開される。
