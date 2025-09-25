「ダイカットクッション」（880円）、「ブランケット」（1320円）、「クッションカバー」（660円）　※価格は税込み

　「3COINS」は、10月11日（土）から、テレビアニメ『SPY×FAMILY』とコラボレーションしたオリジナルデザインのアイテムを、全国の店舗および公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売する。

■購入制限は？

　今回登場するのは、10月4日（土）からSeason3が放送開始されるテレビアニメ『SPY×FAMILY』に登場するキャラクターたちが淡めの優しいタッチでデザインされた全56アイテム。

　ラインナップには、アーニャやボンドのワンポイントをあしらった「もこもこ靴下」や「着る毛布」、ロイドやヨルらフォージャー家が大集合する「ブランケット」など、寒くなるこれからの季節に欠かせないあったかアイテムなどがそろう。

　また、収納用にアーニャのフェイス型ポーチが付属する「エコバッグ」、表情豊かなアーニャの顔がクスッと笑える「お顔ポーチ」も用意。

　そのほか、「パスケース」、「スマホポーチ」、「セラミックプレート」、「ステンレスタンブラー」といった、おうち時間もお出掛けも、アーニャたちといっしょに楽しく過ごせるファンにはたまらないアイテムが多数並ぶ。

　なお、実店舗での商品購入は1会計につき各商品・各種2点までの購入個数制限を設定。加えて、当日の混雑状況により当日整理券を配布する場合があるという。