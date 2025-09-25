なぜ吊り橋は長く作れるのか？ レゴによる実験で桁橋、トラス橋、吊り橋までの“橋を長くするための工夫”を解説してみた

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【機械工学】桁橋から吊り橋へ―橋を長くする工夫』というむにむにさんの動画です。

身近な橋を題材に、どのようにして橋を長くできるのかを機械工学の観点から紹介。

桁橋から始まり、トラス橋、吊り橋へ。

LEGOを使った実験を通して、橋の構造の工夫を解説。

【機械工学】桁橋から吊り橋へ―橋を長くする工夫

吊り橋やトラス橋……。身近にある「橋」は、なぜあのような構造をしているのでしょうか。レゴを使った実験を通して分かりやすく解説する動画が投稿されています。

まずは桁橋。橋脚に板を渡しただけのシンプルな構造です。動画では、橋の板をわざと壊れやすくしています。車両を走らせると、板4枚分の長さまでは耐えましたが、板6枚では途中で崩れてしまいました。

続いて登場するのはトラス橋。三角形の骨組みで橋の板を支えています。実験では、板10枚まで支えることができました。桁橋より長く作れることが分かります。

さらに吊り橋を作ってみると、板13枚分の長さでも崩れませんでした。塔からケーブルで橋の板を吊る構造なので、主ケーブルに重さが集中します。ケーブルは強い引っ張りに耐えられるため、非常に長い橋を作ることができます。

動画ではこのほかにも、アーチ橋や斜張橋といった構造の特徴にも触れ、橋の長さは材質や地形、設計によって変わることを示しています。

レゴを使ったシンプルな実験ながら、桁橋・トラス橋・吊り橋の違いが直感的に理解できる内容となっています。興味を持った方はぜひ動画を視聴してみてください。

