◇MLB マリナーズーロッキーズ(日本時間25日、T-モバイル・パーク)

カル・ローリー選手の59号と大台まであと一本。初回から3本のホームランが飛び出すなど24年ぶりの地区優勝へ向け好発進です。

マリナーズは前日にポストシーズン進出を決め、次に狙う地区優勝まであと1勝。地区優勝を飾れば、イチロー氏が加入しルーキーイヤーでいきなりMVPに輝いた2001年以来の快挙となります。

迎えた試合は初回にメジャートップの本塁打数をひた走るローリー選手が1アウトから真ん中付近の直球を強振し、ライトスタンドへ特大のホームランを記録。それだけでなく、フリオ・ロドリゲス選手、ホルヘ・ポランコ選手も続けてホームランを放つなど、初回に3点の先制に成功します。

さらに2回にもローリー選手が、2アウト1・2塁からライトへ走者一掃の2ベースヒットと勢いを見せています。

SNSでは「マリナーズ打線爆発すね！地区優勝が見えてきました！」「ローリーが地区優勝を決める日にHR打つことを私は確信していましたマリナーズの主人公ですからね彼は」「マリナーズ今日で決めそう」と期待のコメントが寄せられています。