香坂みゆき、水着姿でハワイを満喫 海ではしゃぐバカンスショットに反響「ワァー」「水着のサービスショット」「やっぱりアイドルには砂浜が似合います」
歌手・俳優の香坂みゆき（62）が、25日までに自身のインスタグラムを更新。ハワイのビーチではしゃぐ水着姿のバカンスショットを公開した。
【動画・写真】「ワァー」「水着のサービスショット」ハワイの海で大はしゃぎの香坂みゆき
香坂はここ数日間、夏休みに出かけたハワイ旅行での様子を連投で伝えている。24日の投稿では「はしゃぐ大人w」とつづり、水着姿で青空の下、海辺を駆ける姿を写真で披露。翌25日の投稿では「きれな海とはしゃぐ大人をもう一本」（原文ママ）と記し、友人と一緒に海遊びを楽しむ様子を自撮り動画で紹介した。
コメント欄には「ワァー」「水着のサービスショット」「気持ちの良い風景」「可愛い〜良き良き」「何をしても絵になる」「やっぱりアイドルには砂浜が似合います」「楽しさが伝わってきます」などの声が寄せられている。
【動画・写真】「ワァー」「水着のサービスショット」ハワイの海で大はしゃぎの香坂みゆき
香坂はここ数日間、夏休みに出かけたハワイ旅行での様子を連投で伝えている。24日の投稿では「はしゃぐ大人w」とつづり、水着姿で青空の下、海辺を駆ける姿を写真で披露。翌25日の投稿では「きれな海とはしゃぐ大人をもう一本」（原文ママ）と記し、友人と一緒に海遊びを楽しむ様子を自撮り動画で紹介した。
コメント欄には「ワァー」「水着のサービスショット」「気持ちの良い風景」「可愛い〜良き良き」「何をしても絵になる」「やっぱりアイドルには砂浜が似合います」「楽しさが伝わってきます」などの声が寄せられている。