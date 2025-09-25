佐藤ありさ （C）ORICON NewS inc.

　サッカー元日本代表MFの長谷部誠（41）の妻でモデルの佐藤ありさが23日、自身のインスタグラムを更新。「20日で37歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告し、笑顔まぶしい姿を公開した。

　「今年は20周年yearということもあり、私にとって特別で大切な年。いつも支えてくださっているみなさま　本当にいつもありがとうございます」と感謝を記し、グラスを片手に笑顔輝くショットを披露している。

　この投稿にファンからは「いつまでも本当にかわいくて綺麗　良い年になりますように」「お誕生日おめでとうございます37歳にみえない！」「おめでとうございます　ありさちゃん、美しすぎる」などと祝福するコメントが集まっていた。