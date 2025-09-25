長谷部誠の妻・佐藤ありさ、誕生日を報告 デビュー20周年も変わらぬ美貌に反響「37歳にみえない！」「美しすぎる」
サッカー元日本代表MFの長谷部誠（41）の妻でモデルの佐藤ありさが23日、自身のインスタグラムを更新。「20日で37歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告し、笑顔まぶしい姿を公開した。
【写真】「37歳にみえない！」キラキラ笑顔を見せた長谷部誠の妻・佐藤ありさ
「今年は20周年yearということもあり、私にとって特別で大切な年。いつも支えてくださっているみなさま 本当にいつもありがとうございます」と感謝を記し、グラスを片手に笑顔輝くショットを披露している。
この投稿にファンからは「いつまでも本当にかわいくて綺麗 良い年になりますように」「お誕生日おめでとうございます37歳にみえない！」「おめでとうございます ありさちゃん、美しすぎる」などと祝福するコメントが集まっていた。
