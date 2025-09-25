¡Ö²¿¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¡È¸åÊý¤«¤éÂÎÅö¤¿¤ê¡ÉÈï³²¤ÇÂ¦Æ¬Éô¤ò¶¯ÂÇ¡Ä¡Ö´í¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö²¿ÅÙÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ê¤·¡Ä¡×¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÇÛ¤·¤¿½Ö´Ö
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Û¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À 1¡Ý0 ¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î25Æü¡¿¥¢¥Î¥¨¥¿¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Ûµ×ÊÝ¤¬¡ÖÂÎÅö¤¿¤ê¡×Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½Ö´Ö
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡¢´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆÌåÀä¡£¼ç¿³¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÈÈ½Äê¤»¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤¬Â³¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö9·î25Æü¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè6Àá¤Î¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤Ë±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£49Ê¬¤Ë¤Ï¸«»ö¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¥×¥ì¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¤¬¡¢53Ê¬¤Ë´í¸±¤Ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡GK¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ì¥ß¥í¤Î¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µ×ÊÝ¤Ï¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÎDF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥ô¥¡¥ë¥¤¥§¥ó¥È¤¬¶¥¤ê¹ç¤¦¡£¶õÃæ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æµ×ÊÝ¤¬Àè¤Ë¿ÈÂÎ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥ô¥¡¥ë¥¤¥§¥ó¥È¤¬¸åÊý¤«¤éÂÎÅö¤¿¤ê¡£µ×ÊÝ¤ÏÂ¦Æ¬Éô¤òÂÇ¤Á¤Ä¤±¤ÆÆÍ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼Â¶·¤ÎÊ¡ÅÄ¹ÀÂç»á¤â»×¤ï¤º¡Ö¤ª¤Ã¤È´í¤Ê¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥Î¡¼¥Õ¥¡¥¦¥ë¡£µ×ÊÝ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ¬¤Ë¼ê¤ò¤ä¤ê¤ä¤äÛ¯Û°¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Æ¬Éô¤Ø¤Î¾×·â¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÉô»Ï½ª¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÈ¿±þ¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¡©¡×¡Öº£Æü²¿ÅÙÌÜ¤«¤Îµ×ÊÝ¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Öº£¤Î·ë¹½´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡×¡Ö¥¿¥±¤Ë²¿¤¹¤ó¤Í¤ó¡×¡ÖÉ¨¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖËþ¿ÈÁÏáØ¤À¤Ê¡×¡Öµ×ÊÝ¥Ü¥í¥Ü¥í¤À¤«¤é¿´ÇÛ¡×¡Ö¸åÆ¬Éô¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥¿¥±¤¬¿´ÇÛ¡Ä¡×¤Ê¤É¾õÂÖ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢µ×ÊÝ¤Ï¥×¥ì¡¼¤ËÉüµ¢¤·¡¢85Ê¬¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ï1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢6Àá¤Ë¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯º£¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë