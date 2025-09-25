1児の母・岡副麻希、美スタイルあらわなランニングウェア姿披露「スポーティな感じが似合いますね」「かっこいい」
1児の母でフリーアナウンサーの岡副麻希（33）が24日、自身のインスタグラムを更新。都内で行われたランナーイベントのMCを務めたことを報告し、美スタイルあらわなランニングウェア姿を披露した。
【写真】「スポーティな感じが似合いますね」美スタイルあらわなランニングウェア姿を披露した岡副麻希
岡副は「浅草の一角がテーマパークのような、打ち合わせのときからなにやら凄そうだという期待はあったのですが想像を遥かに超える、こんな空間を創れるんだ！というNIKEのかっこいい空間になった時間」などとイベントを振り返り、また出産からの仕事復帰や娘の成長についてもしみじみとつづった。
この投稿にフォロワーからは「岡副さん、スポーティな感じが似合いますね」「かっこいい」「お疲れ様〜 笑顔が可愛い〜」「変わらず可愛いなぁ」などのコメントが寄せられている。
