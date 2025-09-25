テレビ朝日は２５日、都内の本社で、江東区有明に来春開業する複合エンタメ施設「ＴＯＫＹＯ ＤＲＥＡＭ ＰＡＲＫ」（ＴＤＰ）のコンテンツ発表会を開催。オープニングアンバサダーをつとめるお笑いコンビ・サンドウィッチマンと、高嶋ちさ子（５７）らが登場した。

ＴＤＰは多目的ホールや最新音響設備を備えた劇場、イベントスペースなどが入る巨大施設。発表会ではテレビ朝日ＨＤの早河洋・代表取締役会長があいさつに立ち、開場日を発表するなど、同局の肝いりプロジェクトだ。開業イベントＰＲのために登場したドラえもんに「ドラえもん世代なので」と高嶋がよろこびの声をあげると、伊達みきお（５１）が「それで今日はのび太くんみたいな格好で来たんですね」と黄色の衣装にツッコミ。高嶋も「得意なのはジャイアンですけどね」と笑って切り返した。

また開場時期にあわせて、桜の花をモチーフにしたピンクのドラえもんが紹介されると富澤たけし（５１）が「これ、中国のドラえもんじゃないの！？」と話して会場を盛り上げた。

新劇場「ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＡＲＩＡＫＥ」では、こけら落とし公演としてＮＥＷＳ・加藤シゲアキ（３８）がクリエイティブプロデューサーをつとめ、原作・脚本を手がける舞台「ＡｍｂｅｒＳ−アンバース−」の上演が発表されるなど、見どころ満載の新施設。

最後に自分なりの使用用途をフリップで答えるコーナーでは、富澤が「謝罪会見」と記して「相方が何かをやらかした時にぜひここで。良い音を使って謝罪会見をしたい」とボケ。伊達も「許してくれそうじゃないですか？」と同調すると、司会をつとめた野上慎平アナウンサーは「やめてください。テレビ朝日も困ります」、弘中綾香アナウンサーも「（謝罪会見は）ないことが一番ですから」と慌てていた。