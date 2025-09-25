グラビアアイドルからセクシー女優に転身した瀬戸環奈（21）が、「たくさん『はじめまして』出来たらいいなぁ」とつづった投稿に、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】瀬戸環奈のセクシーショットや水着姿（複数カット）

身長170cm、バスト101・ウエスト59・ヒップ91という抜群のプロポーションを生かし、2024年10月7日に「1000年に1人の逸材」としてグラビアデビューを果たした瀬戸。それから約3カ月後の2025年1月28日にはセクシー女優としてデビューした。

SNSでは、ベッドに寝そべる色気あふれる撮影現場での様子や、スタイル際立つビキニ姿など、さまざまなセクシーショットを披露してきた。

23日に更新したXでは、イベント出演のため初めて九州を訪れたことを明かし、「たくさん『はじめまして』出来たらいいなぁ」と、胸元を大胆に見せたセクシーな装いで舌を出しカメラを見つめる写真を公開している。

この投稿には、「九州初上陸おめでとう！たくさんの『はじめまして』が生まれますように！」「生セトカンの破壊力見せつけてください！」「セクシー可愛い！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）