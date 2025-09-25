「多額の現金をお持ちで、息子さんやお孫さんと、北品川駅でお待ち合わせのお客さま！！」

京急電鉄の北品川駅（東京都品川区）に、こう呼びかける張り紙が掲示されている。特殊詐欺を未然に防ぐ目的だ。掲示が始まった2021年6月頃にも話題になったが、約4年の時を経て再びSNSで注目を集めている。この張り紙は実際、特殊詐欺防止に役立っているのだろうか。京急に聞いた。

現金を直接手渡す「現金手交型」は減少傾向

張り紙には駅長名義で、次のように記載されている。

「多額の現金をお持ちで、息子さんやお孫さんと、北品川駅でお待ち合わせのお客さま！！伝言がございますので、駅事務室へお越しいただき、駅係員にお声掛けください！」

25年9月頃、Xでこの張り紙を紹介する投稿が注目を集め、「素晴らしい！」「伝える言葉1つで大きく印象変わるね〜 いい注意だ！」「優しい注意喚起ですね」といった声が寄せられた。

J-CASTニュースが21年6月に京急に取材した際、京急は北品川駅では「受け子」による詐欺の現金受け渡し現場に使われることがあったことから、この張り紙を掲示したと説明した。北品川駅では駅係員に公衆電話の場所を問い合わせてくる利用者がおり、事情を聞くと特殊詐欺の被害者であることがわかり警察に連絡する、ということがたびたびあったという。しかし、20年の新型コロナウイルスの感染拡大以降、窓口業務を休止したため、係員の考案で張り紙を掲示することにしたという。

では、この張り紙の効果はあったのだろうか。

京急の広報担当者は25年9月19日、J-CASTニュースの取材に、18年から21年の間に特殊詐欺を未然に防いだ件数は6件だったとした。そのなかには、張り紙を見て駅員に声をかけことがきっかけで、未然に防いだケースもあったという。

それ以降の期間については「駅で把握している事例はない」とした。

なお、警察庁のサイトによると、現金を直接「受け子」などに手渡す「現金手交型」の詐欺の認知件数は、15年から20年まで減少傾向にあり、その後21年、22年にかけて増加するものの、23年から再び減少傾向にある。

北品川駅は新幹線も停車するターミナル駅・品川駅の隣にあり、かつ利用者の少ない駅であり、特殊詐欺の現金受け渡し場所として「ターゲットになりやすい」といい、注意喚起の張り紙を掲示しているのは今も北品川駅のみだとした。