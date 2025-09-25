©ABCテレビ

ナインティナインの岡村隆史が、美容外科のクリニックが集う韓国の“整形通り”へ。その理由は、妻と相方・矢部浩之に内緒で、ある美容医療の施術を初めて受けるからだ。カメラは、施術前最後の岡村の貴重な顔、そして施術中の彼の様子を捉えた。

岡村隆史となるみがMCを務める『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）が、ナイトinナイト枠放送10年目に突入！ これを祝して2人は、番組初の海外ロケで韓国を訪れ、絶品グルメやショッピングを楽しんだ。

岡村が、この韓国ロケの「本命」イベントとして「どうしてもやりたい」と向かったのは、首都・ソウルの繁華街・狎鴎亭（アックジョン）。ここには、「整形通り」と名がつくほど、いたるところに美容外科のクリニックがある。岡村の目的地は、韓国アイドルや俳優が数多訪れる超人気クリニックだ。

「ちょうど10年目なので、ここらで……」と切り出した岡村に、なるみはドキドキ……。神妙な面持ちで彼が続けたセリフは、「眉毛アートしようかな」だった！ 眉毛アートとは、眉毛が生えている部分に専用のインクを注入し、形を整える美容医療・アートメイクの1つ。すっぴんでもキレイな状態を保てるのが特徴だ。

拍子抜けしたなるみが、「矢部くんには相談したんですか？」「奥さんには相談した？」とたずねると、岡村は「何にも相談していないです。カチコーンやったろう思って！」と即答。「子どももじゃあ知らないのね、新しい顔になることを」というなるみの質問にも、岡村は堂々と「知らないです！」と答えた。

やがてなるみは、やる気満々の岡村をカメラの前に立たせ、「岡村隆史の（施術前）最後の顔です！」とアピール。「今からアートメイクにチャレンジして、この眉毛とさよならです。みなさんもお気づきでしょう。白髪混じりの眉毛です！」と続け、笑いを誘った。

あれよこれよと事前準備が終わり、岡村は施術台へ。堂々としていた岡村だが、仰向けになった途端に緊張しだして、体がガッチガチに！ そんな彼のことをなるみは、「（体に）ものすごい力入っているやん」と笑いながらもそばで見守り、安心させようと施術の途中から手を握ってあげた。クリニックスタッフの確かな技術と、なるみの優しさのおかげもあり、岡村いわく施術は痛くなかったそうだ。

なお、この一連の様子は、『なるみ・岡村の過ぎるTV』9月22日放送回で紹介された。“眉毛がイケ過ぎているNEW岡村隆史”は、翌週放送の同番組で見られるようだ。

