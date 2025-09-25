全国の「魚民」でグランドメニューを刷新 にんにく＆ニラのパンチが効いた新鍋登場
モンテローザは、25日から、全国の「魚民」のグランドメニューをリニューアルし、魚民自慢の新メニューの販売を開始する。同店では、魚料理を中心に、創作料理や定番のおつまみのほか、家族でも楽しめる料理など、幅広いジャンルのメニューを豊富に取りそろえている。その中から、新しくラインナップしたメニューの一部を紹介。
【写真】アツアツでおいしそう！『たっぷり海老コーンバター』
■新メニュー紹介（一部）※価格は税込み
『ぶり刺し』658円
宮崎県の豊かな海で育った「金太郎ぶり」を使用。プロが大切に育ておいしい時期を見極めて漁獲された“ぶり”。その道の匠が育てる極上の味わい。
『炙り〆鯖刺し』768円
「酢に頼らず、サバで勝負。」を掲げた素材主義の“しめさば”。振り塩熟成によってサバ本来の旨味を引き出し、浅〆で仕上げることで自然な旨味としっとり食感を実現した。音丸水産との二人三脚により、一つひとつを丁寧に手作業で仕上げたこだわりの逸品。
『ニラま鍋』1人前1043円／『〆のラーメンセット』1人前1208円
香り煌めく艶黒醤油。にんにくとニラのパンチが効いたスタミナスープにまぐろの脂の旨み全開の絶品鍋。まぐろの希少部位「ハラモ」「脳天身」をぜいたくに使用した。
