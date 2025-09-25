¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤¬V55¡¢ÇµÌÚºä46¤¬V23¡¢SixTONES¤¬V25Ã£À®¡ÚANN¼ó°ÌÈÖÁÈ°ìÍ÷¡Û
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ï25Æü¡¢8·î25Æü¤«¤é31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¼óÅÔ·÷¥é¥¸¥ªÄ°¼èÎ¨Ä´ºº¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×³ÆÈÖÁÈ¤¬Á´¶ÉÃæ¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡Ê¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¡§12ºÐ¡Á69ºÐ¡¦ÃË½÷¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¦¤Þ¤ó¤½¡¼¤ì¡ª²Æì¤Ç¤¤¤Ä¤â¤ÎÊüÁ÷¤òÆÏ¤±¤¿¥ª¡¼¥É¥ê¡¼
¡¡¿¼Ìë1»þ¤«¤é¤ÎANN¤Ç¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼ANN¡Ù¤¬55²óÏ¢Â³¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¡ØÇµÌÚºä46ANN¡Ù¤¬23²óÏ¢Â³¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥óANN¡Ù¤¬5²óÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÚÍËÆü¤Î¸á¸å11»þÈ¾¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡ØSixTONES ANN¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬25²óÏ¢Â³¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ê½Ð±é»þÄÌ»»¡£ÊüÁ÷µÙ»ß¡¢ÆÃÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£
¢£Á´¶ÉÃæÆ±»þ´ÖÂÓ¼ó°Ì³ÍÆÀÈÖÁÈ¡Ê¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¡§12ºÐ¡Á69ºÐ¡¦ÃË½÷¡Ë
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10/GOLD¡×(Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¡¡¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË¡¡¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡Ö¿¹»³ÎÉ»Ò¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µ·îÍË¡¡¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡ÖÎëÌÚ°É¼ù¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µ²ÐÍË¡¡¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡Ö´ßÃ«¹á¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Âè4¿åÍË¡¡¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡ÖÅÏÊÕËþÎ¤Æà¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µÌÚÍË¡¡¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡ÖÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×(8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡×(Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¡¡¿¼Ìë0»þ¡Á¿¼Ìë0»þ58Ê¬)
¡¦¡Ö¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹¡Ë¡×(Ëè½µ²ÐÍË¡¡¿¼Ìë0»þ¡Á¿¼Ìë0»þ58Ê¬)
¡¦¡ÖJO1¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹¡Ë¡×(Ëè½µ¿åÍË¡¡¿¼Ìë0»þ¡Á¿¼Ìë0»þ58Ê¬)
¡¦¡ÖÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹¡Ë¡×(Ëè½µÌÚÍË¡¡¿¼Ìë0»þ¡Á¿¼Ìë0»þ58Ê¬)
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË¡¡¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡¦¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
¡¦¡ÖSixTONES¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸á¸å11»þ30Ê¬¡Á¿¼Ìë1»þ¡Ë
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË¡¡¿¼Ìë3»þ¡Á¡Ë
¡¦¡Ö¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë4»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë4»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö»°»ÍÏº¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë5»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊºÇ½ª½µÅÚÍË¡¡¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë5»þ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¦¤Þ¤ó¤½¡¼¤ì¡ª²Æì¤Ç¤¤¤Ä¤â¤ÎÊüÁ÷¤òÆÏ¤±¤¿¥ª¡¼¥É¥ê¡¼
¡¡¿¼Ìë1»þ¤«¤é¤ÎANN¤Ç¤Ï¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼ANN¡Ù¤¬55²óÏ¢Â³¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¡ØÇµÌÚºä46ANN¡Ù¤¬23²óÏ¢Â³¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥óANN¡Ù¤¬5²óÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÚÍËÆü¤Î¸á¸å11»þÈ¾¤«¤éÊüÁ÷¤Î¡ØSixTONES ANN¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬25²óÏ¢Â³¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ê½Ð±é»þÄÌ»»¡£ÊüÁ÷µÙ»ß¡¢ÆÃÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10/GOLD¡×(Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¡¡¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË¡¡¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡Ö¿¹»³ÎÉ»Ò¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µ·îÍË¡¡¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡ÖÎëÌÚ°É¼ù¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µ²ÐÍË¡¡¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡Ö´ßÃ«¹á¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Âè4¿åÍË¡¡¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡ÖÅÏÊÕËþÎ¤Æà¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡×(Ëè½µÌÚÍË¡¡¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡¦¡ÖÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡×(8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¸á¸å10»þ¡Á¸áÁ°0»þ)
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡×(Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË¡¡¿¼Ìë0»þ¡Á¿¼Ìë0»þ58Ê¬)
¡¦¡Ö¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹¡Ë¡×(Ëè½µ²ÐÍË¡¡¿¼Ìë0»þ¡Á¿¼Ìë0»þ58Ê¬)
¡¦¡ÖJO1¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹¡Ë¡×(Ëè½µ¿åÍË¡¡¿¼Ìë0»þ¡Á¿¼Ìë0»þ58Ê¬)
¡¦¡ÖÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹¡Ë¡×(Ëè½µÌÚÍË¡¡¿¼Ìë0»þ¡Á¿¼Ìë0»þ58Ê¬)
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË¡¡¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡¦¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¿¼Ìë1»þ¡Á¿¼Ìë3»þ¡Ë
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×
¡¦¡ÖSixTONES¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸á¸å11»þ30Ê¬¡Á¿¼Ìë1»þ¡Ë
¡þ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË¡¡¿¼Ìë3»þ¡Á¡Ë
¡¦¡Ö¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë4»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë4»þ30Ê¬¡Ë
¡¦¡Ö»°»ÍÏº¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë5»þ¡Ë
¡¦¡Ö¥ä¡¼¥ì¥ó¥º¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡ÊºÇ½ª½µÅÚÍË¡¡¿¼Ìë3»þ¡Á¿¼Ìë5»þ¡Ë