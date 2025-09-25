¡Ö²¶¤Ï²¦¼ÔÁè¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×ÌµÀþ¤Ç¥Ö¥Á¥®¥ì¢ªÆ±Î½¤ËÂÎÅö¤¿¤ê ¡È°Ìò¡É¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÆ°¤¤¬ÊªµÄ¡Ö¤¢¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç²ó¤ë¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡ÚNASCAR¡ÛÂè30Àï¡§Cup Series Playoff Race¡¿¥Ë¥å¡¼¥Ï¥ó¥×¥·¥ã¡¼ ¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î22Æü¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ö¥Á¥®¥ì¤ÆÂÎÅö¤¿¤ê¡ªÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡È°Õ¿ÞÅª¡É¥¢¥¿¥Ã¥¯
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¡¢NASCAR¡Ê¥Ê¥¹¥«¡¼¡Ë¤ÎÂè30Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Á°¡¹ÀïÍ¥¾¡¤Ç´ÑµÒ¤òÀú¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥à¥ê¥ó¤¬Æ±Î½¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¥¹¥Ô¥ó¤µ¤»¡¢23Æü¤ÎÃæ·Ñ¤ÇÊüÁ÷ÀÊ¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸2¤Î½øÈ×¤È¤Ê¤ë108¼þÌÜ¡¢¥Ç¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥à¥ê¥ó¤Î11¹æ¼Ö¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç11°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¡¦¥®¥Ö¥¹¤Î54¹æ¼Ö¤òÈ´¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æó¿Í¤ÏÆ±¤¸¥¸¥ç¡¼¥®¥Ö¥¹¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢NASCAR¥«¥Ã¥×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¼Ô¤¬12¿Í¤«¤é8¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤ë¡Ö¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦12¡×¤ÎºÇÃæ¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥Ï¥à¥ê¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¥ì¡¼¥¹¤ÎË¸¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥®¥Ö¥¹¤¬¼ÙËâ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÌµÀþ¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¡£²òÀâ¤ÎÅíÅÄ·ò»Ë»á¤ÎÌõ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥®¥Ö¥¹¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ï¥à¥ê¥ó¤Ï¡¢¡Ö²¶¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê²¦¼ÔÁè¤¤¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡×¤È²×Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤ë¤È110¼þÌÜ¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç11¹æ¼Ö¤Î±¦¥Õ¥í¥ó¥È¤¬54¹æ¼Ö¤Îº¸¥ê¥¢¤ËÀÜ¿¨¡£ 54¹æ¼Ö¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¹¥Ô¥ó¤·¤Æ¥¦¥©¡¼¥ë¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢¸å¤Ë¥ê¥¿¥¤¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅíÅÄ»á¤Ï¡Ö²¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ÙËâ¤À¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤é¡Ë¤¢¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç²ó¤ë¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¥Ï¥à¥ê¥ó¤Î°Õ¿ÞÅª¤ÊÆ°ºî¤À¤Ã¤¿¤È¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥à¥ê¥ó¤Î¼ÖÆâ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¸«¤¿¤³¤È¤«¡×¤È°¤Ó¤ì¤ëÉ÷¤â¤Ê¤¯¡¢µ¤Ê¬ÎÉ¤µ¤²¤ËÁö¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥®¥Ö¥¹¤ÏÌµÀþ¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¡ª ¥ª¥ì¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Á¡¼¥à¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥®¥Ö¥¹¤ÎØãÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØNASCAR Groove¡Ù¡¿(C)NASCAR¡Ë