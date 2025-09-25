県内でも9月20日から各世帯への「国勢調査」が始まっています。



国勢調査は国が5年に1度実施している全ての人・世帯で実施する統計調査で、日本の人口や世帯の実態を明らかにするというものです。



回答期限は10月8日で、紙の調査票、またはインターネット上で回答できます。



県によりますと、国勢調査をかたり、口座番号やクレジットカード番号、預貯金などの資産状況や、マイナンバーを聞くなどの不審な調査や詐欺が発生しているとして注意を呼び掛けています。





新潟市北区では9月上旬、国勢調査員を名乗る人物（年齢30歳代前半、身長160cm位の男性）が世帯を訪問し、家族構成や家族の氏名を尋ねた事案があったといいます。 後日、訪問を受けた人が、敬老会で紹介された国勢調査員と異なる人物であることに気付き、市に報告したことから事案が発覚したということです。

また、県内では画像にあるような、回答者に記念品を贈呈するなどといった不審メールが複数届いているのが確認されていて、県はメールに記載されているサイトのURLには絶対にアクセスしないよう呼び掛けています。



《注意のポイント》

・国勢調査ではメールで調査を依頼することはない。

・国勢調査で口座番号やマイナンバー、資産状況などを聞くことはない。

・調査員は「国勢調査員証」の身分証明書を携帯している。



不審な調査には注意が必要です。



（画像：総務省が注意を呼び掛けている文面例）