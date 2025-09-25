令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体当たりで挑戦する番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

9月24日（水）の放送回では、ゲストのさらば青春の光・東ブクロが元カノをカミングアウトする場面があった。

同番組は、タイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思うような虚実入り混じった展開がやみつきになる番組だ。

今回の企画は「森香澄のいつもと違う部分に気付けたら100万円」。前回の放送では、ゲストに堀未央奈と東ブクロを迎え「実名告白ジェンガ」を実施。ゲーム中に東ブクロが森の“違和感”に気付けるかを検証していたが、今回はその答え合わせが行われた。

森と堀が相談して用意した“違和感”は5つ。そのうち東ブクロは3つ正解したものの、全問正解には至らず賞金100万円を逃してしまう。

【映像】「セクシー女優の…」人気芸人が元カノをカミングアウト！余裕の対応に堀未央奈も称賛「かっこいい」

その結果、東ブクロには「元カノを教える」という罰ゲームが課されることに。『クロナダル』で8人の芸能人と交際していたと明かした東ブクロに対し、「元有名アイドル以外の方を1人教えてください」とのお題が出された。

堀が「聞きたい」と興味津々で迫り、森も「私たち口は堅いです」と念押し。最初はためらっていた東ブクロだったが、しばらく考えた末「まぁね。まぁええか」と観念し、「セクシー女優の○○さん」と名前を明かした。

ピンときていない様子の森と堀に対し、スタジオの男性スタッフたちは大爆笑。2人は「全員笑っている」と驚きを隠せない様子だった。

さらに東ブクロは「まぁまぁまだおるんで、また言いに来ますわ」と余裕を見せ、堀は「かっこいい」と称賛していた。