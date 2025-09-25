セーラー万年筆、「プロフィット カジュアルL ゴールドトリム」を10月4日に発売
価格：13,200 円
字幅：極細、細字、中細、中字、太字
セーラー万年筆は「プロフィット カジュアルL ゴールドトリム」を10月4日より全国のセーラー万年筆製品取扱販売店にて発売する。価格は13,200円。
「プロフィットカジュアルＬゴールドトリム 万年筆」は、ステンレスペン先ながら、金ペン先と同様の仕入れを施した万年筆。手作業による手間暇をかけた仕上げにより、高品質でコストパフォーマンスが高く、金ペン先万年筆のような書き心地を楽しめる。
ボディの形成色は添加物を入れないことで落ち着きを持たせ、若干の透明感を出すことで高級感を感じさせる絶妙なカラーに仕上がっている。【カラーラインナップ】
左からクリアブラック、クリアレッド、クリアブルー、クリアグリーン
製品スペック
ペン先：ステンレス、ゴールドIP 仕上げ
蓋・胴・大先：PMMA 樹脂
金属部品：ゴールドIP 仕上げ
本体サイズ：φ18×141mm（クリップ部含む）、19.8g