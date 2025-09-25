【プロフィット カジュアルL ゴールドトリム】 10月4日発売 価格：13,200 円

【拡大画像へ】

セーラー万年筆は「プロフィット カジュアルL ゴールドトリム」を10月4日より全国のセーラー万年筆製品取扱販売店にて発売する。価格は13,200円。

「プロフィットカジュアルＬゴールドトリム 万年筆」は、ステンレスペン先ながら、金ペン先と同様の仕入れを施した万年筆。手作業による手間暇をかけた仕上げにより、高品質でコストパフォーマンスが高く、金ペン先万年筆のような書き心地を楽しめる。

ボディの形成色は添加物を入れないことで落ち着きを持たせ、若干の透明感を出すことで高級感を感じさせる絶妙なカラーに仕上がっている。

【カラーラインナップ】

左からクリアブラック、クリアレッド、クリアブルー、クリアグリーン

製品スペック

字幅：極細、細字、中細、中字、太字

ペン先：ステンレス、ゴールドIP 仕上げ

蓋・胴・大先：PMMA 樹脂

金属部品：ゴールドIP 仕上げ

本体サイズ：φ18×141mm（クリップ部含む）、19.8g