じゅわっと広がるりんごの果汁感！水やお湯で割るだけで「りんご紅茶」が手軽に完成
「じゅわぽか蜜りんご紅茶」
暑さも和らぎ、少しずつ秋らしくなってきました。秋が深まるにつれ、温かい飲み物が恋しくなる季節ですね。そんなこれからの季節にぴったりのドリンクをご紹介します！
2025年9月8日にメロディアン株式会社より新発売された「じゅわぽか蜜りんご紅茶」(15g×5個・税込213円)は、りんご果汁を5％（希釈時）配合したポーションタイプの希釈飲料です。水やお湯で割るだけで、フルーティーで甘く芳醇なりんご紅茶を手軽に楽しむことができます。りんご果汁の“じゅわっ”と感を最大限に引き出すため、開発担当者が何度も試作を重ね、こだわり抜いた味わいに仕上げました。
さらに、秋、冬にぴったりなはちみつとシナモンを配合し、茶葉にはりんごと相性の良い「アッサム茶葉」を使用。果汁感だけでなく、りんご紅茶としての美味しさにも、とことんこだわっています。ポーション1個に対して100〜110ml程度のお湯を注ぐだけで、簡単に甘く芳醇なりんご紅茶が完成。茶葉を計ったり蒸らしたりする手間がないため、手軽に楽しめます。
今の時期は冷たい水や牛乳、炭酸水で割ってアイスティーとして楽しむのもおすすめですよ。また、アイスクリームにかけたり、お菓子作りの材料としても使えます。気になった方はぜひチェックしてみてください！
文＝秋武宏美