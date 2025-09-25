・北川精機が移動平均線足場に急速上放れ、ＡＩ半導体向けＣＣＬ成形用プレス装置で商機高まる

・住友鉱が大幅高、米フリーポートの不可抗力条項発動で銅先物相場が急上昇

・イトヨーギョが急反発、東京都が宅地開発で電柱新設を原則禁止の方針と報じられる

・サインポストは物色人気鮮明、ＡＩ関連株の低位出遅れで投資資金のターゲットに

・日精鉱が２５％高の急騰演じる、アンチモン価格急騰で収益予想と配当の大幅増額がサプライズに

・アツギは７日ぶり反発、２８年３月期営業益目標１０億円とする中期計画を策定

・メドレックスはＳ高カイ気配、ＤＷＴＩとの共同開発品で米承認

・バリオ急反発、パーソルクロステクノロジーと代理店契約を締結

・トヨタは強弱観対立も頑強な値動き、１ドル１４８円台後半の急速な円安が追い風

・レーザーテクは売り買い交錯、前日大商いの余韻残るなか押し目買い観測

・ハピネットに物色人気集中、４～９月期上方修正



