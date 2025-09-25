サインポスト<3996.T>＝３連騰で物色人気鮮明。個人投資家好みの低位株で上値追いに拍車がかかってきた。地銀やクレジットカード会社など金融機関向けを主力にＩＴコンサルティング事業を展開するが、営業利益を倍増させた前期に続き、今期も２ケタの利益成長を見込んでいる。人工知能（ＡＩ）を活用した決済システムで強みを発揮するほか、生成ＡＩを活用したＤＸ宣言書作成ツールをＮＳＤ<9759.T>の子会社と共同開発するなど展開を加速している。株価は昨年の年央から中長期下降トレンドを強いられてきたが、今月中旬に大口資金の流入によって大陽線で上放れ、トレンド転換を明示した。日米でＡＩ関連株が幅広く人気化の経緯をたどるなか、底値圏で売り物が枯れていたことに着目した短期筋の参戦で上げ足に弾みがついている。



日本精鉱<5729.T>＝急騰。一時２５％の急騰で１万４３５０円まで駆け上がる場面があった。家電や自動車などに使われるアンチモン及びその化合物の製造を手掛けているが、中国のアンチモン関連製品の輸出管理の影響などを背景に、販売価格が急上昇していることが収益を押し上げている。２４日取引終了後、同社は２６年３月期の業績予想の修正を発表。売上高は従来予想の３４９億円から４０２億円（前期比６０％増）に、営業利益は３３億８０００万円から５３億円（同４７％増）に大幅増額した。また、好業績を背景に株主還元も強化し、今期年間配当を従来計画の２４０円から３４０円（前期実績は２００円）に大きく上乗せすることも併せて発表しており、これらを好感する形で投資資金が集中した。



ハピネット<7552.T>＝切り返し急で大幅高。２４日取引終了後、２６年３月期上期（４～９月）の連結業績予想について売上高を１８００億円から１９４０億円（前年同期比１５．１％増）へ、営業利益を５８億円から８４億円（同２８．８％増）へ上方修正すると発表した。これが好感されている。玩具事業でバンダイスピリッツの「一番くじ」、ビデオゲーム事業でニンテンドースイッチ２の関連商品が好調なことが要因。アミューズメント事業でカプセル玩具の販売が伸長したことも寄与する。なお、通期予想については年末年始商戦の状況が現時点で不透明なため修正は行わないという。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS