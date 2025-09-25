「眠気も吹っ飛んだ」「最高」リバプール清水梨紗が高難易度の加入後初ゴール! 長野風花の驚きアシストも話題に
リバプールウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)DF清水梨紗が加入後初ゴールを挙げた。
清水は今夏にマンチェスター・シティウィメンから期限付き移籍。24日に行われたFA女子リーグカップのグループリーグ第1節サンダーランドウィメン戦(○5-0)で先発出場した。
2-0で迎えた前半41分、右サイドからのクロスにMF長野風花が右足で合わせると、バックスピンがかかった浮き球がペナルティエリア右の清水へ。なでしこジャパンの右サイドバックは右足のダイレクトでループシュートを放ち、華麗にネットを揺らした。
リーグ公式X(旧ツイッター/@BarclaysWSL)は「清水梨紗がチップスに合うソースを持ってくる」と題し、この得点シーンを紹介。「素晴らしい!最高です!!」「長野風花のトリッキー? なアシストからの清水梨紗のゴール」「眠気も吹っ飛んだ」と喜びや称賛の声が上がった。
ファンを沸かせた清水は後半16分に途中交代。ともにスタメン出場した長野は先制弾もアシストし、後半25分までプレーした。
Risa Shimizu bringing the sauce to go with the chip @LiverpoolFCW #SubwayWLC pic.twitter.com/Mohdd2pNig— Barclays Women's Super League (@BarclaysWSL) September 24, 2025