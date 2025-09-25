LIT HERO

GoProは9月23日（火）、前面に内蔵LEDライトを搭載したカメラ「LIT HERO」を発表した。直販価格は3万9,800円。

小型の“ライフスタイルカメラ”を謳うモデル。GoPro初採用となった内蔵LEDライトにより、レトロな雰囲気の動画および写真撮影が可能としている。ライトの明るさは3段階。

イメージセンサーには、有効12MPの1/2.8型CMOSを搭載。動画記録は最大4K60fpsで、2倍のスローモーション（4K60fps）撮影にも対応する。アスペクト比は16:9と4:3が選択できる。

底部にはマグネット式マウントを採用。1/4-20ネジ穴も備えている。

HyperSmooth（ハイパースムーズ）ビデオブレ補正に対応。Quikアプリによるポストプロダクションでブレが自動的に補正される。

バッテリーは1,255mAhの内蔵型Enduro。1回の充電で連続100分以上の撮影が可能としている。

交換式レンズカバーを採用しており、破損時などに交換できるようになっている。カバーには撥水性があり、水滴をはじく効果もあるという。本体の防水性能は5m。

同梱品はライトディフューザー、粘着性ベースマウント（曲面）、マウント用バックル、サムスクリュー、USB Type-Cケーブル、ステッカー2枚。

また海外向け製品として、最大400gまでのコンパクトカメラに対応するジンバル「Fluid Pro AI」も発表されている。こちらはAIによる被写体追尾機能を備えモデルで、GoProカメラやスマートフォンでも利用できるという。

Fluid Pro AI

イメージセンサー：1/2.8インチCMOS レンズ口径比：F2.3 レンズ焦点距離：35mm判換算15mm相当 マウント：GoProフィンガー、1/4-20インチネジ穴、マグネット式ラッチマウント メモリーカード：microSDメモリーカード カラーbit深度：8bit 動画解像度：4K60/50/30/25fps（16:9）、4K30/25fps（4:3）、1080p60/50/30/25fps（16:9） 最大ビットレート：60Mbps 静止画解像度：12MP（4,000×3,000） 防水性能：5m バッテリー：1,255mAh（内蔵型） 外形寸法：56.6×48.4×29.45mm 重量：93g