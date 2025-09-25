King & Princeの高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）が自身のInstagramを更新。ETRO（エトロ）をワイルドに着こなした。

【写真】高橋海人のワイルドなエトロコーデ【動画】全身赤でコーディネートしたエトロショー会場での高橋海人

■エトロの新作をワイルドに纏う高橋海人

日本時間9月25日にイタリア・ミラノで行われた、エトロの2026年春夏コレクションショーに参加した高橋。会場に向かう前の投稿で、「いろんな好きを装備して、ETROのショーに行きます」「どんな出会いがあるかな～…」と、ワクワク感が伝わるキャプションと共に、エトロの新作を纏った7枚の写真を公開した。

高橋は、ペイズリーとボタニカルなペイントが施されたデニムパンツに白のタンクトップをイン。タンクトップの上からケーブル編みのニットフーディーを羽織り、月をモチーフにしたような大きなネックレスを付けている。ペイズリーが揺れるピアスや、ベルトにつけたクマのチャームもポイントだ。

エトロの秋コーデを披露した高橋について、SNSでは、「そんな爆イケにぃちゃんイタリア人もひっくり返るってば」「痺れるぅ」「ぶっ刺さりまくりで射抜かれた」「カッコよすぎだってば」「横顔綺麗すぎない？」「激メロ海人くん」「鎖骨綺麗」「腰にくまさんつけてるの可愛い」などの声の他、「黒髪海ちゃんやっぱりかっこいい」「黒髪海ちゃんおかえり」「黒髪短髪も素敵」など、少し前に金髪から黒髪にイメチェンした髪型を絶賛するコメントも多く見られる。

■高橋海人の「好きを装備」。“愛と情熱”を表現したエトロの赤コーデ

“いろんな好きを装備”した高橋は、幾何学模様のセットアップスーツに、コラボアイテムの「ペイズリーナ」を首に巻いたコーディネートでショー会場に登場。「エトロへの愛と情熱を表現した」という全身“赤”コーデは必見だ。