福山雅治が甲冑に身を包み笑顔！映画『ブラック・ショーマン』主要キャストのクランクアップ写真解禁

東野圭吾×福山雅治×有村架純によるゴールデンタッグが贈る、映画『ブラック・ショーマン』（公開中）より、主要キャストのクランクアップ写真が公開された。

■福山雅治はド迫力のイリュージョンを撮影しクランクアップ

9月12日から全国366館で公開され、9月23日までに105万人動員、興行収入も14.5億円を突破する大ヒットを記録している本作。

SNSでは「福山さんのマジックも華麗だったのと、推理ショーも派手で惹かれる仕様で最高でした」「軽快なマジックとかけ合いにものすごく引き込まれたし、1つのショーを見ているようで圧巻だった」「ラストの映画オリジナル描写に泣いた」など、 さらには「追いショーマンしてきました！」などの投稿も沢山見られ、何度も楽しめる作品として話題となっている。

そしてこのたび、大ヒットを記念して、主要キャストのクランクアップ写真が一挙解禁。

2024年10月から2025年5月下旬まで続いた撮影は、有村含め英一（仲村トオル）の教え子の同級生キャストは物語のクライマックスシーンである教室での撮影をもって全員クランクアップ。

それぞれ花束を抱いた1ショットの写真と、主演の福山と田中亮監督を含めた総勢10名での記念写真を解禁。

福山は映画冒頭の「サムライゼン」のプロジェクションマッピングを用いたド迫力のイリュージョンを撮影しクランクアップ。甲冑に身を包み笑顔を浮かべた写真が解禁となった。

メイン写真：福山雅治クランクアップ写真

■映画情報

『ブラック・ショーマン』

公開中

原作：東野圭吾『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』（光文社文庫刊）

監督：田中亮

脚本：橋本夏

音楽：佐藤直紀

テーマソング：「幻界」福山雅治

出演：福山雅治 有村架純

成田凌 生田絵梨花 木村昴 森永悠希 秋山寛貴（ハナコ） 犬飼貴丈 岡崎紗絵

森崎ウィン 丸山智己 濱田マリ 伊藤淳史 生瀬勝久 仲村トオル

配給：東宝

(C)2025映画「ブラック・ショーマン」製作委員会

