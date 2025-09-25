25日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比89.40円（0.20％）高の4万5719.71円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は922、値下がりは599、変わらずは92と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を55.71円押し上げ。次いでリクルート <6098>が25.42円、ソニーＧ <6758>が25.32円、東エレク <8035>が14.69円、バンナムＨＤ <7832>が10.13円と続いた。



マイナス寄与度は43.22円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、テルモ <4543>が14.18円、ファストリ <9983>が13.78円、ＫＤＤＩ <9433>が12.36円、中外薬 <4519>が10.33円と並んだ。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、石油・石炭、鉱業、サービスが続いた。値下がり上位には精密機器、保険、医薬品が並んだ。



