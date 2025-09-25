ETF売買動向＝25日前引け、上場東証指数、野村東証指数が新高値 ETF売買動向＝25日前引け、上場東証指数、野村東証指数が新高値

25日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比4.7％増の1543億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同5.3％増の1176億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <2840> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ <1498> 、ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 <1550> 、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> 、ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） <2559> など60銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア <2629> が32.04％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銅上場投資信託 <1693> が5.24％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が4.18％高、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が3.12％高と大幅な上昇。



一方、Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ <2553> は8.37％安と大幅に下落した。



日経平均株価が89円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金744億1600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金は768億6100万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が88億1300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が71億5300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が70億6500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が69億1400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が67億6400万円の売買代金となった。



