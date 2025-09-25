25日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数225、値下がり銘柄数306と、値下がりが優勢だった。



個別ではディジタルメディアプロフェッショナル<3652>が一時ストップ高と値を飛ばした。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、オプロ<228A>、技術承継機構<319A>、フォーライフ<3477>、ラキール<4074>など18銘柄は年初来高値を更新。デ・ウエスタン・セラピテクス研究所<4576>、アクアライン<6173>、ハッチ・ワーク<148A>、ビートレンド<4020>、Ｗａｑｏｏ<4937>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＳＡＡＦホールディングス<1447>、ペルセウスプロテオミクス<4882>が年初来安値を更新。ビーマップ<4316>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、ワンダープラネット<4199>、アディッシュ<7093>、アクセルマーク<3624>は値下がり率上位に売られた。



