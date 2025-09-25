ETF売買代金ランキング＝25日前引け
25日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 74416 8.8 35740
２. <1357> 日経Ｄインバ 8813 -18.1 7518
３. <1458> 楽天Ｗブル 7153 15.2 42360
４. <1579> 日経ブル２ 7065 76.4 384.8
５. <1321> 野村日経平均 6914 16.2 47140
６. <1360> 日経ベア２ 6764 -19.8 184.5
７. <1540> 純金信託 5065 -30.6 17455
８. <1306> 野村東証指数 2829 76.9 3308.0
９. <1568> ＴＰＸブル 2101 131.9 618.6
10. <1459> 楽天Ｗベア 1623 -38.5 303
11. <2553> Ｏｎｅ中国５ 1519 1626.1 2385.0
12. <1545> 野村ナスＨ無 1310 529.8 36820
13. <1320> ｉＦ日経年１ 1299 66.5 46980
14. <1326> ＳＰＤＲ 1249 -18.9 51180
15. <2036> 金先物Ｗブル 1173 -25.1 126500
16. <2644> ＧＸ半導日株 1152 -49.9 2275
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1033 0.9 54920
18. <200A> 野村日半導 942 51.9 2040
19. <314A> ｉＳゴールド 865 -25.2 263.9
20. <1615> 野村東証銀行 778 261.9 467.3
21. <1541> 純プラ信託 732 -33.0 6995
22. <2243> ＧＸ半導体 681 762.0 2228
23. <1671> ＷＴＩ原油 658 40.9 3103
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 648 -46.0 2231
25. <1542> 純銀信託 641 -45.7 19760
26. <2038> 原油先Ｗブル 617 446.0 1544
27. <1308> 上場東証指数 589 17.8 3266
28. <1489> 日経高配５０ 576 -32.7 2595
29. <1343> 野村ＲＥＩＴ 562 1.8 2090.0
30. <1693> ＷＴ銅 556 1402.7 6349
31. <1330> 上場日経平均 535 -43.2 47170
32. <1655> ｉＳ米国株 531 25.8 712.3
33. <1358> 上場日経２倍 525 9.6 67470
34. <1328> 野村金連動 466 -18.7 13295
35. <1476> ｉＳＪリート 450 33.5 2004
36. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 420 100.0 1115
37. <1329> ｉＳ日経 389 -40.1 4722
38. <2629> ｉＦＥＧＢＡ 388 1193.3 5600
39. <2628> ｉＦＥ科創板 364 642.9 3616
40. <1398> ＳＭＤリート 355 -18.2 1975.5
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 350 44.0 28440
42. <404A> ＧＸ中テ１０ 335 264.1 1263
43. <1571> 日経インバ 329 21.4 468
44. <1629> 野村商社卸売 323 389.4 100800
45. <1346> ＭＸ２２５ 316 49.1 47170
46. <2244> ＧＸＵテック 293 16.7 2886
47. <1475> ｉＳＴＰＸ 286 -14.9 325.8
48. <1699> 野村原油 282 872.4 398.0
49. <1356> ＴＰＸベア２ 252 78.7 204.9
50. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 250 -51.2 57270
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
