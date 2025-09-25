　25日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 74416　　　 8.8　　　 35740
２. <1357> 日経Ｄインバ　　　8813　　 -18.1　　　　7518
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　7153　　　15.2　　　 42360
４. <1579> 日経ブル２　　　　7065　　　76.4　　　 384.8
５. <1321> 野村日経平均　　　6914　　　16.2　　　 47140
６. <1360> 日経ベア２　　　　6764　　 -19.8　　　 184.5
７. <1540> 純金信託　　　　　5065　　 -30.6　　　 17455
８. <1306> 野村東証指数　　　2829　　　76.9　　　3308.0
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　2101　　 131.9　　　 618.6
10. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1623　　 -38.5　　　　 303
11. <2553> Ｏｎｅ中国５　　　1519　　1626.1　　　2385.0
12. <1545> 野村ナスＨ無　　　1310　　 529.8　　　 36820
13. <1320> ｉＦ日経年１　　　1299　　　66.5　　　 46980
14. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1249　　 -18.9　　　 51180
15. <2036> 金先物Ｗブル　　　1173　　 -25.1　　　126500
16. <2644> ＧＸ半導日株　　　1152　　 -49.9　　　　2275
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1033　　　 0.9　　　 54920
18. <200A> 野村日半導　　　　 942　　　51.9　　　　2040
19. <314A> ｉＳゴールド　　　 865　　 -25.2　　　 263.9
20. <1615> 野村東証銀行　　　 778　　 261.9　　　 467.3
21. <1541> 純プラ信託　　　　 732　　 -33.0　　　　6995
22. <2243> ＧＸ半導体　　　　 681　　 762.0　　　　2228
23. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 658　　　40.9　　　　3103
24. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 648　　 -46.0　　　　2231
25. <1542> 純銀信託　　　　　 641　　 -45.7　　　 19760
26. <2038> 原油先Ｗブル　　　 617　　 446.0　　　　1544
27. <1308> 上場東証指数　　　 589　　　17.8　　　　3266
28. <1489> 日経高配５０　　　 576　　 -32.7　　　　2595
29. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 562　　　 1.8　　　2090.0
30. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 556　　1402.7　　　　6349
31. <1330> 上場日経平均　　　 535　　 -43.2　　　 47170
32. <1655> ｉＳ米国株　　　　 531　　　25.8　　　 712.3
33. <1358> 上場日経２倍　　　 525　　　 9.6　　　 67470
34. <1328> 野村金連動　　　　 466　　 -18.7　　　 13295
35. <1476> ｉＳＪリート　　　 450　　　33.5　　　　2004
36. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 420　　 100.0　　　　1115
37. <1329> ｉＳ日経　　　　　 389　　 -40.1　　　　4722
38. <2629> ｉＦＥＧＢＡ　　　 388　　1193.3　　　　5600
39. <2628> ｉＦＥ科創板　　　 364　　 642.9　　　　3616
40. <1398> ＳＭＤリート　　　 355　　 -18.2　　　1975.5
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 350　　　44.0　　　 28440
42. <404A> ＧＸ中テ１０　　　 335　　 264.1　　　　1263
43. <1571> 日経インバ　　　　 329　　　21.4　　　　 468
44. <1629> 野村商社卸売　　　 323　　 389.4　　　100800
45. <1346> ＭＸ２２５　　　　 316　　　49.1　　　 47170
46. <2244> ＧＸＵテック　　　 293　　　16.7　　　　2886
47. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 286　　 -14.9　　　 325.8
48. <1699> 野村原油　　　　　 282　　 872.4　　　 398.0
49. <1356> ＴＰＸベア２　　　 252　　　78.7　　　 204.9
50. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 250　　 -51.2　　　 57270
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


