日本とアメリカの両政府は、トランプ大統領が10月末に日本を訪問し日米首脳会談を行う方向で調整に入った。

■トランプ大統領が10月末に初来日で調整

複数の政府関係者によると、アメリカのトランプ大統領が10月末に日本を訪問し首脳会談を行う方向で調整に入った。トランプ大統領は韓国で行われるAPEC＝アジア太平洋経済協力会議に出席する予定で、その前に日本を訪問し首脳会談に臨む方向だという。トランプ大統領の来日は、第二次政権発足後は初。

■日米首脳会談…日本側のトップは誰に？

一方、日本側のトップが誰になるのか現時点で見通せない。自民党総裁は来月4日に決まるが、その後、野党との連立を睨んだ協議などが行われる可能性もあり、総理大臣指名選挙は10月中旬以降になるとみられている。

日本のトップが誰になるのかがまだ見えない中で、トランプ大統領が来日してトップ会談を行う調整が進む異例の展開。ある政府関係者は「日米首脳会談はトランプ関税の問題や対中国の問題など話し合うべき事が多い。総裁が決まらないから首脳会談ができないという理由は成立しない」と指摘。

こうした中、ニューヨークを訪問中の岡野国家安全保障局長がアメリカのルビオ国務長官と初めて会談した。

短時間の会談だったが、日米関係、インド太平洋地域の情勢について意見交換した。政府関係者によると2人は「どういった国際情勢であっても日米関係は重要だとの認識で一致した」という。