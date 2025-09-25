サッカーＵ−２０（２０歳以下）Ｗ杯チリ大会（２７日開幕）に臨むＵ−２０日本代表のＦＷ高岡伶颯（１８）＝バランシエンヌ＝が日本時間２５日、現地からオンライン取材に応じ、「チームとしてはもちろん優勝を目指している。個人としては、スタートでもサブでも“何点”というより決められる分だけ決めたい」とゴールに意欲を示した。

２年前のＵ−１７Ｗ杯ではグループステージで３戦４発と爆発。実力は突出しており昨冬の全国高校サッカー選手権では“世代Ｎｏ．１ストライカー”とも呼ばれた。前回大会はスペインに敗れ１６強で敗退。それだけに「今回の大会は良い経験で終わらせずに、優勝して全員が次のステップに進めるような良い大会にしたい」と力を込める。

宮崎の日章学園を卒業後、イングランド・プレミアリーグのサウサンプトンに加入。８月にフランス３部リーグ、バランシエンヌに１年間の期限付き移籍で加入した。「サウサンプトンでのプレーが少し困難になってしまった。フランスでプレーするのもチャンスに変えればという気持ちでいた」と移籍の経緯を明かした高岡。当初はリザーブチームだったが、現在はトップチームでプレー。フィジカルやボックス内でのクオリティーを伸ばしながら、実戦では５試合２得点を記録している。それでも「手応えまだまだ」とあくなき探究心をのぞかせた。

同世代ではスウェーデン１部ユールゴーデンのＤＦ小杉啓太が欧州で実績を残している。「もちろん刺激はありますね。サウサンプトンでプレーできないのは悔しいですけど、それでも絶対サウサンプトンに戻ってやる気持ちは強い」。将来のＡ代表入りも目標とし「Ａ代表は（Ｗ杯）優勝すると聞いていますし、それに負けじとＵ−２０も歴史を残せるような大会にしたい」と力強く語った。

大会は２４チームが６組に分かれて１次リーグを行い、１６チームが決勝トーナメントに進む。１次リーグＡ組の日本は２７日にエジプト、３０日にチリ、１０月３日にニュージーランドと対戦する。

高岡伶颯（たかおか・れんと）２００７年３月１２日、宮崎県三股町出身。三股サッカースポーツ少年団で本格的に始め、三股中から日章学園に進学。Ｕ−１７日本代表として臨んだ２３年１１月のＵ−１７Ｗ杯では、３戦連発の４得点を挙げて１６強入りに貢献。２４年５月にはＪ３テゲバジャーロ宮崎の特別指定選手となった。１６６センチ、６１キロ。憧れの選手は元イングランド代表ＦＷマイケル・オーウェン。