◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月24日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席は空振り三振に倒れた。

1―1の3回1死の第2打席、相手先発・ネルソンに対し1ボール2ストライクと追い込まれると、4球目、外角高めの直球にバットが空を切り三振に倒れた。これでシーズン182三振となり、自己最多だった21年の189三振にあと7まで迫った。

初回の第1打席は中堅フェンス直撃の三塁打を放ち、2戦ぶりの安打で今季最長を更新する28試合連続出塁をマーク。次打者・ベッツの右犠飛で先制のホームを踏んだ。

また、ナ・リーグ本塁打王争いはフィリーズ・シュワバーがこの日のマーリンズ戦で55、56号と2発を放って大谷に3本差を付けた。9月に入って打率・320、8本塁打と調子を上げているだけにライバルとの差を詰める3戦ぶりの54号に期待がかかる。

前日23日（同24日）の同戦は投打同時出場で打っては3打数無安打だったものの1四球で27試合連続出塁とした。投げては投手復帰後、最長となる6回を投げきり、5安打無失点8奪三振の力投を見せた。ただ、チームは救援陣の乱調でサヨナラ負けを喫した。

この日、パドレスがブルワーズに敗れたため、ナ・リーグ西地区優勝へのマジックは「2」に。勝利すればマジックは「1」となり、25日（同26日）にも4年連続の地区Vが決まる。