森香澄、前髪復活で笑顔 オフショットに大反響「似合ってるよおおお！」「まじで、たまんねー」
フリーアナウンサーの森香澄（30）が、自身のインスタグラムを更新。“前髪復活”のオフショットを投稿した。
【写真】別人みたい！前髪が復活した森香澄
これまでは、おでこを全開にした髪型だったが、Xでは「2wayにしてるけど、前髪復活」と前髪を垂らした姿の写真を公開。
眼鏡もかけて笑顔でピースする森を見ることができ、ネット上では「前髪ありだと少女のような可愛い雰囲気で似合ってるよおおお！」「メガネもよく似合ってるし、前髪ありの香澄ちゃんもめちゃくちゃ可愛いですね！」「む、むむ？wスッピンむむ？ww」「メガネモードも戦闘力上げるから本当、おつよい」「まじで、たまんねー！」「がちでかわいい」「などの声が出ている。
【写真】別人みたい！前髪が復活した森香澄
これまでは、おでこを全開にした髪型だったが、Xでは「2wayにしてるけど、前髪復活」と前髪を垂らした姿の写真を公開。
眼鏡もかけて笑顔でピースする森を見ることができ、ネット上では「前髪ありだと少女のような可愛い雰囲気で似合ってるよおおお！」「メガネもよく似合ってるし、前髪ありの香澄ちゃんもめちゃくちゃ可愛いですね！」「む、むむ？wスッピンむむ？ww」「メガネモードも戦闘力上げるから本当、おつよい」「まじで、たまんねー！」「がちでかわいい」「などの声が出ている。