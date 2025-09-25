森香澄 　photo：逢坂聡 （C）oricon ME inc.

　フリーアナウンサーの森香澄（30）が、自身のインスタグラムを更新。“前髪復活”のオフショットを投稿した。

【写真】別人みたい！前髪が復活した森香澄

　これまでは、おでこを全開にした髪型だったが、Xでは「2wayにしてるけど、前髪復活」と前髪を垂らした姿の写真を公開。

　眼鏡もかけて笑顔でピースする森を見ることができ、ネット上では「前髪ありだと少女のような可愛い雰囲気で似合ってるよおおお！」「メガネもよく似合ってるし、前髪ありの香澄ちゃんもめちゃくちゃ可愛いですね！」「む、むむ？wスッピンむむ？ww」「メガネモードも戦闘力上げるから本当、おつよい」「まじで、たまんねー！」「がちでかわいい」「などの声が出ている。