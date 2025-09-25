【べらぼう】蔦重が定信へ挑んだ次なる一手…山東京伝（北尾政演）の黄表紙『奇事中洲話』に込められた思い

雉（キジ）も鳴かずば撃たれまい……余計なことをしなければ、災いを受けずに済んだのに、と惜しむ慣用句として知られています。

恋川春町『鸚鵡返文武二道』唐来参和『天下一面鏡梅鉢』朋誠堂喜三二『文武二道万石通』を絶版処分とされ、打撃を受けた蔦屋重三郎は、山東京伝（北尾政演）に次なる黄表紙を書いてもらいました。

その名も『奇事中洲話（きじもなかずは）』。いったいどんな物語なのでしょうか。

幽霊と人間の駆け落ち夫婦

今は昔し。地獄に堕とされていた遊女の高尾太夫（たかお）と女形の荻野八重桐（やえぎり）は、閻魔大王の寵愛が薄れたことによって生活苦に陥ります。

こうなったら、もう覚悟を決めて「生きる」しかないと娑婆（現世）へ駆け落ち。故郷の中洲（※）で茶屋を開きました。

（※）江戸近郊の私娼窟。当時、火事で焼け出された吉原遊郭の女郎屋が、仮営業しています。

しかし幽霊だから食費はかからないものの、いかんせんお江戸は家賃が高くて叶いません。

次第に生活が苦しくなって来たので、八重桐は荻江八重蔵（やえぞう）と名を変えて、長唄芸者としてお座敷に出ることにしました。

そんな八重蔵＆高尾夫婦のお隣は、文屋（文書取次）を営む瀬戸屋忠兵衛（ちゅうべゑ）と遊女の梅川（うめがわ）が住んでいます。

山東京伝『奇事中洲話』より、駆落ちする忠兵衛と梅川。

二人（こちらは人間）はもともと大坂で暮らしていましたが、二人の仲を妬む八右衛門（はちゑもん）によって濡れ衣を着せられ、江戸の中洲まで逃げてきたのでした。

こちらも暮らし向きが苦しかったので、梅川は花袖と源氏名を変え、三文字屋七兵衛（さんもんじや しちべゑ）に抱えられます。

花袖は長唄が好きだったので、しばしば八重蔵を座敷に呼びました。

いっぽう忠兵衛は家で仕事をするため、お隣の高尾とよく顔を合わせて打ち解けています。

そんな暮らしが続く中、花袖は高尾を妬み、忠兵衛は八重蔵を妬むようになりました。

花袖と忠兵衛の妬みはやがて生霊となり、花袖は高尾にとりつき、忠兵衛は八重蔵にとりついて夫婦喧嘩を始めたのです。

生霊同士の痴話喧嘩

山東京伝『奇事中洲話』より、高尾と八重桐の痴話喧嘩（声は梅川と忠兵衛）を聞いて、捕らえようとする八右衛門たち。

花袖の生霊「あんた、私と言う女がありながら！」

忠兵衛の生霊「誤解だ！むしろお前の方こそ……」

傍から見ると高尾と八重蔵が喧嘩をしているようですが、忠兵衛と花袖の声をたよりに、やって来たのが八右衛門。

忠兵衛たちが江戸で暮らしているのが気に入らないと、わざわざ大坂から追ってきたのでした。

「この声は間違いなく忠兵衛でさ。お役人様、不届き者を引っ立てて下せぇ！」

果たして一気呵成に捕らえて見れば、そこにいるのは高尾と八重蔵。

化けてしまえば逃げられたはずなのに、生霊が絡みついていたので逃げられなかったのです。

「おかしいな、確かに忠兵衛の声だったはず……」

山東京伝『奇事中洲話』より、捕らわれてしまった高尾と八重桐。生霊がついているため逃げられなかった。

八右衛門らが困惑しているところへ、やって来たのが僧侶の道鉄（どうてつ）。

「この二人は先年亡くなった高尾太夫と荻野八重桐じゃ。忠兵衛らの生霊がついておるので、解放してやろう」

地獄の沙汰もカネ次第……ということで、道鉄は二人に路銀を与え、生霊から解放してやりました。

すると高尾と八重蔵の姿が消え、二人を縛っていた縄だけが地面に残されています。きっと成仏したのでしょう。

間もなく忠兵衛らが見つかり、取り調べの結果、忠兵衛の無実が判明しました。

晴れて赦免された忠兵衛と花袖は両国の柳橋で料理茶屋を開き、末永く幸せに暮らしましたとさ。

めでたしめでたし。

雉も鳴かずば『奇事中洲話』

山東京伝『飛脚屋忠兵衞假住居梅川奇事中洲話』表紙。

……とまぁ、こんなお話し。

わかりやすくする関係上、かなりざっくり削っているのはご容赦ください。

本作は近松門左衛門の人形浄瑠璃「冥途の飛脚」をベースに、土山宗次郎（つちやま そうじろう）の公金横領事件を絡めた筋書きです。

【大河べらぼう】誰袖花魁を身請けするも横領が発覚「土山宗次郎（胗俊太郎）」が辿った非業の末路

また中洲とは田沼時代に開拓された歓楽街で、松平定信が風紀粛正のため、寛政元年（1789年）にこれを破壊してしまいました。

蔦重はこれに反発して『奇事中洲話』を出版したと言います。

まったくおかしなこと（理不尽な弾圧）が中洲で起きた。雉も鳴かずば撃たれまい。定信も、余計な規制をしなければ、批判されることもあるまいに……そんな思いで名づけたのかも知れません。

しかし定信はこれを絶版処分に。定信にして見れば「雉も鳴かずば撃たれまい……余計な風刺などするから、返り討ちにされて世話がないな！」とでも思ったでしょうか。

あるいは撃たれることなど百も承知で、あえて鳴いて心意気を見せたとも考えられます。

終わりに

その後も蔦重らはお上の弾圧に抵抗を続けますが、いかんせん公権力が相手、分の悪さは否めませんでした。

果たしてNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、蔦重晩年の苦闘が、どのように描かれるのでしょうか。

心して見守り、応援していきたいですね！

