トランプ米大統領とエプスタイン元被告が手をつなぐ像が、設置の翌日に撤去された/Anna Moneymaker/Getty Images

（ＣＮＮ）米国立公園局は２４日未明、トランプ大統領と性犯罪で起訴され勾留中に死亡したジェフリー・エプスタイン元被告が手をつないでいる「永遠の親友」と題された像を、首都ワシントンの国立公園、ナショナルモールから撤去した。設置されてからわずか１日での撤去となった。

この像を設置した「シークレット・ハンドシェイク」という団体の主催者で、報復を恐れてファーストネームのみを明かしたパトリック氏は、同団体の警備員が現場にいた午前５時半前後に像が撤去されたと述べた。

国立公園局を管轄する内務省は、当該の像が撤去されたことを確認。声明の中で、像は許可証に違反していたと述べた。

２３日、パトリック氏はＣＮＮに対し、像は１週間設置される予定だと説明していた。許可証では、像は２８日の午後８時まで設置が許可されていた。パトリック氏は現在、国立公園局が像の高さをめぐる意見の対立を利用して、この挑発的な像を撤去しようとしていると考えている。

「像自体は重要ではない」「重要なのはそれが何を象徴し、破壊されていくのかだ」とパトリック氏はＣＮＮに語った。

トランプ氏とエプスタイン元被告の像は２３日、連邦議会議事堂を背景にして設置された。２人の像はそれぞれ片足を後ろに蹴り上げ、片手を空中に振り上げている。像の間には「友情月間を記念して」と題された銘板があり、「ドナルド・J・トランプ大統領と彼の『親友』ジェフリー・エプスタイン氏との長年にわたる絆を称（たた）える」と書かれている。

内務省の報道官はＣＮＮに対し、「像は発行された許可証に準拠していなかったため撤去された」と明らかにした。

「シークレット・ハンドシェイク」はこれまでにも、ナショナルモールに他の像を設置している。２０２４年には「毅然（きぜん）とした机」と「ドナルド・J・トランプの不朽の炎」の像が話題となり、６月には「独裁者承認」と題された像と、金色のテレビの像が登場した。

パトリック氏と、グループの許可申請を担当する独立請負業者のキャロル・フレイシャー氏によると、これらの像はすべて国立公園局から問題なく許可されたという。

グループは今回も「全く同じことを期待していた」。以前像の設置に携わった国立公園局職員が今回の像の撤去に直接関与していたとは思いもしなかったと、パトリック氏は明かす。

グループはその後、像の確認を許可された。グループがＣＮＮに提供した写真には解体され、ひどく損傷した像が写っている。トランプ氏の像の頭部は真っ二つに割れている。

パトリック氏は像の解体を、トランプ氏が深夜番組の司会者ジミー・キンメル氏とＡＢＣに対して行った脅迫に例えた。

「言論の自由に関して、この国がどこへ向かっているのかを示す素晴らしい一例だ」（パトリック氏）

「シークレット・ハンドシェイク」が取得した公共の許可証をＣＮＮが確認したところ、そこには像展示の目的として「政治的なイメージを用いて言論の自由と芸術的表現の自由を示すこと」と記載されている。

許可証にはまた、許可の取り消しに関して「許可証取得者に２４時間前までに書面で通知し、取り消しの理由を記載すれば、いつでも取り消すことができる」と記してある。

内務省は、通知の有無や、像のどの部分が基準を満たしていなかったのかというＣＮＮの質問に回答していない。

許可証は高さ６フィート（約１８３センチ）の像の設置を認めるもので、像の写真も添付されている。展示が基準に反しているとの当局の主張について、シークレット・ハンドシェイクは台座と合わせた高さが規定を超えていることを理由にしているのではないかと疑っている。

許可を取り消す場合は２４時間前までに書面による通知を行わなくてはならないが、そのような予告はなされず、撤去が執行されたとパトリック氏は主張する。

フライシャー氏は、「シークレット・ハンドシェイク」以外の団体の許可業務にも長年携わってきたが、「このような経験は一度もない」と述べた。像の高さにまつわる食い違いはおそらく「タイプミス」であり、「全くのナンセンス」だとの認識を示した。

フライシャー氏によれば本稿執筆時点で、国立公園局や内務省から撤去に関する正式な通知は依然として受け取っていないという。