¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤¬£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¡¢¥Û¡¼¥à¡¦¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¤Ë£±¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¡¢º£µ¨½éÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤·¤¿£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡¢¸åÈ¾£´Ê¬¤Ë£Æ£×¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬µó¤²¤¿·è¾¡ÅÀ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÍí¤ó¤À¡£¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÃæ±û¤Ø¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿£Í£Æ¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤Ø¶¡µë¡£ÆÀÅÀ¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢¸åÈ¾£´£°Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Î£Æ£×ÀõÌîÂóËá¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï£¶»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¤Ä¤«¤ó¤À¾¡Íø¡£¼¡Àá¡Ê£²£¸Æü¡Ë¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡££²Ï¢¾¡¤Ê¤ë¤«¡£