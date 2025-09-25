°¤ÅáÅÄ¹â»á¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏÃ»ÊÔ¾®Àâ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡×Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤¬¸ì¤Ã¤¿£¹£°ºÐ¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÀ¸¤Êý
¡¡Ä¾ÌÚ¾Þºî²È¤Î°¤ÅáÅÄ¹â»á¡Ê£¹£°¡Ë¤¬¥¨¥Ã¥»¡¼½¸¡Ö£¹£°ºÐ¡¢ÃË¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡×¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¤¿¡£°¤ÅáÅÄ»á¤ÏºÊ¡¦·Ä»Ò¤µ¤ó¤¬²ð¸î»ÜÀß¤ËÆþµï°ÊÍè¡¢¼«Âð¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤ÏÏ·¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¡ÖÏ·¤¤¤Æ¤³¤½¥æ¡¼¥â¥¢¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤ËÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ëÆü¡¹¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤¿Ã»ÊÔ¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿ºî²È¤Î¸¶ÅÀ¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬Êú¤¯Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡É×ÉØ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤É¤Á¤é¤«¤¬ÀèÎ©¤Á¡¢ÊÒÊý¤¬»Ä¤µ¤ì¤ì¤ÐÏ·¤¤¤È¸ÉÆÈ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡°¤ÅáÅÄ»á¤âºÊ¡¦·Ä»Ò¤µ¤ó¤¬¿ôÇ¯Á°¤Ë²ð¸î»ÜÀß¤ËÆþ½ê¤·¡¢£±¿Í¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£°¤ÅáÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ø£±¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤ì¤É¤â²ÈÆâ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÊý¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡º£Ç¯£µ·î¤Ë·Ä»Ò¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê°¤ÅáÅÄ»á¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÆâ¤ÏÉ×ÉØ°ìÂÎ¤¯¤Ã¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿Ç°¤¬¾¯¤·»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸å²ù¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¤É×ÉØ¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¼ä¤·¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Öº¬¤¬³ÚÅ·Åª¤Ê¤Î¤«¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£·ëº§¤â¤·¤¿¤·»Ò¶¡¤âÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿²ÈÄíÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡³ÚÅ·Åª¤ÊÀÊ¬¤Ï°é¤Ã¤¿²ÈÄí´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡££±£¶ºÐ¤Î»þ¤ËÉã¤¬»àµî¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Êì¤â»àµî¡£·»»Ð¤Ï¤¤¤¿¤¬Âç³Ø¤Î¸åÈ¾¤«¤é¤Ï£±¿Í¤ÎÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ÏÀïÃæÀï¸å¤Î¶ì¤·¤¤»þ´ü¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤âÌµ¼Ùµ¤¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡Ö¥æ¡¼¥â¥¢¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È¤Ë°é¤¿¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ï°é¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»ýÏÀ¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡ÇÝ¤ï¤ì¤¿¥æ¡¼¥â¥¢¤ÏºîÉÊ¤ËÂç¤¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¡££±£¹£·£¸Ç¯¤Ë¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡×¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Íâ£·£¹Ç¯¤Ë¡Ö¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¶¸¡×¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÃ»ÊÔ¾®Àâ¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡¹¦»Ò¤Ï¡Ö»°½½¤Ë¤·¤ÆÎ©¤Ä¡¢»Í½½¤Ë¤·¤ÆÏÇ¤ï¤º¡¢¸Þ½½¤Ë¤·¤ÆÅ·Ì¿¤òÃÎ¤ë¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡££´£´ºÐ¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·°ìÎ®ºî²È¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°¤ÅáÅÄ»á¤À¤¬°ìÈÖÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬£´£°Âå¡£¡Ö´ÊÃ±¤ËÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ï¤É¤ó¤É¤ó½±¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¡££·£°ºÐ¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿»Å»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éÉÔÏÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ä¾ÌÚ¾Þ¤Ê¤ó¤Æ´ÊÃ±¤Ë¼è¤ì¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼è¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡£±¿¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¯¤è¤ê»ÅÊý¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¼èºàÃæ¡¢°¤ÅáÅÄ»á¤¬²¿ÅÙ¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡È±¿¡É¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Î¹¬±¿¤Ï¡©¤ÈÌä¤¦¤È¡ÖÆÉ½ñ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼ã¤¤»þ¤Ï¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢½µËö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Â¤¤¼ñÌ£¤Ç¤¹¤â¤ó¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏÃ»ÊÔ¾®Àâ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡×¤È¸ì¤ë°¤ÅáÅÄ»á¡£´î·à¤ÈÈá·à¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¿ÍÀ¸¤ÏºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ù¤¢¤È¤¦¤À¡¦¤¿¤«¤·¡¡£±£¹£³£µÇ¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¼¹É®³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢£·£¸Ç¯¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££·£¹Ç¯¡ÖÍèË¬¼Ô¡×¤ÇÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ¾Þ¡¢Ã»ÊÔ½¸¡Ö¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¶¸¡×¤ÇÄ¾ÌÚ¾Þ¡¢£¹£µÇ¯¡Ö¿·¥È¥í¥¤¥¢Êª¸ì¡×¤ÇµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Â¾¤Ë¡Ö¥®¥ê¥·¥¢¿ÀÏÃ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¡Ö¸»»áÊª¸ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¡ÖÃ«ºê½á°ìÏº¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ö¥é¥Ã¥»¡×¡ÖÃÏ²¼¿åÏ©¤ÎÌë¡×¡Ö¾®ÀâºîË¡¤Î±üµÁ¡×¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡££²£°£°£³Ç¯»ç¼úË«¾Ï¡¢£°£¹Ç¯¤Ë°°ÆüÃæ¼ú¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡££±£¸Ç¯¤Ë¤ÏÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£