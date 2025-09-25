ラジオパーソナリティの中村貴子が主催するライブイベント＜貴ちゃんナイト＞のvol.17が、2026年1月10日に東京・新代田FEVERにて開催されることが発表となった。

＜貴ちゃんナイト＞は、BAYFM『FAB NIGHT』(毎週月曜日25:00〜放送)などのパーソナリティとして知られる中村自身が、大好きなアーティストを迎えていちオーディエンスとして“見たい組み合わせ”にこだわって開催してきたイベントだ。もともとは「中村貴子のラジオから流れた楽曲を楽しもう！」と、リスナーが自主的にスタートさせたDJイベントが発端で、SNSでのオーディエンスとのやりとりをはじめ、初参加者も楽しめる丁寧な説明など、ラジオ番組のような雰囲気も特色のひとつ。

これまで田島貴男(Original Love)、堀込泰行、大木伸夫(ACIDMAN)、浜崎貴司、田中和将(GRAPEVINE)など、蒼々たる顔ぶれが出演してきた。

そして、＜〜When I’m Sixty-Five〜＞と銘打たれた今回は、中村貴子の生誕65歳記念イベントでもあり、“今まで応援してくれた全ての人への感謝の想い”を込めて開催する。現在のところ、まだ出演アーティストは明かされていないが、主催者自らが細部にまでこだわって作り上げるアットホームなイベントは、毎回詳細発表前から先行チケットが発売される人気公演でもある。

チケットの先行受付は9月27日AM10:00からイープラスにて。詳細や続報は中村貴子オフィシャルXでも随時アナウンスされる。

関連リンク

◆中村貴子 オフィシャルサイト

◆中村貴子 オフィシャルTwitter

◆中村貴子 オフィシャルInstagram

◆＜貴ちゃんナイト＞オフィシャルYouTubeチャンネル