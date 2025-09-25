中村貴子主催＜貴ちゃんナイト＞、第17回目を2026年1月に開催
ラジオパーソナリティの中村貴子が主催するライブイベント＜貴ちゃんナイト＞のvol.17が、2026年1月10日に東京・新代田FEVERにて開催されることが発表となった。
＜貴ちゃんナイト＞は、BAYFM『FAB NIGHT』(毎週月曜日25:00〜放送)などのパーソナリティとして知られる中村自身が、大好きなアーティストを迎えていちオーディエンスとして“見たい組み合わせ”にこだわって開催してきたイベントだ。もともとは「中村貴子のラジオから流れた楽曲を楽しもう！」と、リスナーが自主的にスタートさせたDJイベントが発端で、SNSでのオーディエンスとのやりとりをはじめ、初参加者も楽しめる丁寧な説明など、ラジオ番組のような雰囲気も特色のひとつ。
これまで田島貴男(Original Love)、堀込泰行、大木伸夫(ACIDMAN)、浜崎貴司、田中和将(GRAPEVINE)など、蒼々たる顔ぶれが出演してきた。
そして、＜〜When I’m Sixty-Five〜＞と銘打たれた今回は、中村貴子の生誕65歳記念イベントでもあり、“今まで応援してくれた全ての人への感謝の想い”を込めて開催する。現在のところ、まだ出演アーティストは明かされていないが、主催者自らが細部にまでこだわって作り上げるアットホームなイベントは、毎回詳細発表前から先行チケットが発売される人気公演でもある。
チケットの先行受付は9月27日AM10:00からイープラスにて。詳細や続報は中村貴子オフィシャルXでも随時アナウンスされる。
■ライブイベント＜貴ちゃんナイト vol.17 〜When I’m Sixty-Five〜＞
2026年1月10日(土) 東京・新代田FEVER
open17:30 / start18:00
▼チケット
￥4.800(ドリンク代別)
※スタンディング
出演者：後日発表
MC：中村貴子
【e+ (イープラス) ／一般発売・先着受付】
受付期間：9月27日(土)10:00〜10月12日(日)23:59
https://eplus.jp/takanight/
※当日の入場は整理番号順となります。
