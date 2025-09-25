ÀäÌ¯¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤¬¡Ö¤ª¸«»ö¡×¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬±é½Ð¡Ä²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤é¡ÖÈþ¤·¤¤¥´¡¼¥ë¡×
¥½¥·¥¨¥Àµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤«¤é¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¢ª¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î24Æü¤ËÂè6Àá¤Ç¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÈÂÐÀï¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¤Þ¤ÀÇòÀ±¤¬¤Ê¤¯²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿Î¾¼Ô¤ÎÂÐÀï¤Ï¥½¥·¥¨¥À¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤¬·è¾¡ÅÀ¤òÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾4Ê¬¡¢Á°È¾¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¤ÏÃæ±û¤ÇFW¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢º¸¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÁö¤ê¹þ¤àMF¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤ØÀäÌ¯¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤éºÇ¸å¤Ï¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬·è¤á¤Æ¥½¥·¥¨¥À¤¬ÀèÀ©¡£3¿Í¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ç¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Î¼éÈ÷¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏÆ±24Ê¬¤Ë·Þ¤¨¤¿·èÄêµ¡¤Ç¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤òDF¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¼«¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡£¸½ÃÏ»æ¡Önoticias de Gipuzkoa¡×¤ÎÁª¼êºÎÅÀ¤Ï¡Ö5ÅÀ¡×¤Ç¡ÖºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤«¤é¤ÏÄø±ó¤¤¡×¤È¸·¤·¤á¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£6»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤ÆË¬¤ì¤¿ÂÔË¾¤Îº£µ¨½é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤â¡Öµ×ÊÝÁª¼ê¤Î¥Ñ¥¹¡¢¤ª¸«»ö¤Ç¤¹¡×¡Ö³èÌö¤¹¤Ù¤¿Í¤¬³èÌö¤·¤¿½é¾¡Íø¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¥´¡¼¥ë¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï¸åÈ¾40Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£°ìÊý¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÎFWÀõÌîÂóËá¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë