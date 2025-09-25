村重杏奈、美ウエスト際立つウェア姿披露「ピラティス始めたよ」
【モデルプレス＝2025/09/25】タレントの村重杏奈が25日、自身のInstagramを更新。ピラティスウェア姿を公開し、話題を呼んでいる。
村重は「さいきーん」と複数枚の写真を投稿。「ピラティス始めたよ！」とボディラインが際立つウェア姿で、美しいウエストを披露している。
この投稿に、ファンからは「美ウエスト」「スタイル神」「スタイル良い」「健康的で美しい」「引き締まってる」「一緒に頑張る」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
