パナソニックは、美髪ケアも可能にするファインバブルシャワーヘッド「FINE VEIL（ファインベール）」（EH-SH50）を2025年11月上旬より発売します。カラーはホワイトとシルバーの2色。

「FINE VEIL」（ホワイト、シルバー）

記事のポイント 「ファインバブル」とは、日常目にする泡よりもはるかに小さく、直径が100μm（=0.1mm）より小さな泡のこと。この極小の泡が、毛穴の汚れにアプローチしたり、水道水中の余計な成分を吸着してトリートメントなどの浸透を助けます。

同社はこれまで美容事業としてヘアードライヤー「ナノケア」等を中心にヘアケア製品を展開し、高い評価を得てきました。さらなる美しい髪の実現には髪を洗う段階からケアすることが重要だという考えからヘアケア領域を拡大し、美容事業として初めて美髪・美肌ケアに特化したシャワーヘッドを発売します。

本製品は、パナソニック独自技術の「バブルアクティベートテクノロジー」によりファインバブルを大量に発生させ、身体の部位に合わせた水流で届けます。

ヘアケアに特化した2つのモードを搭載し、頭皮の毛穴まで届く洗浄力と、トリートメントの浸透補助を実現します。

予洗い時は頭皮まで届く水流の「プレシャンプーモード」で髪全体を濡らしながら頭皮の毛穴汚れにアプローチします。シャンプー・トリートメントのすすぎ時には「ヘアケアモード」に含まれる大量のファインバブルが、トリートメントの浸透阻害要因のひとつである水道水中のカルシウムイオンを吸着し、トリートメントの浸透を補助します。

また、ヘアケアだけでなく、洗顔など繊細な肌へアプローチする「ミストモード」や、身体をやわらかく包み込むような「ボディケアモード」など、美肌ケアできるモードと合わせて計5つのモードを搭載しています。

購入キャンペーンも実施

「ファインバブルシャワーヘッド ファインベール EH-SH50」を購入し、応募した人のなかから抽選でJTBトラベルギフト10万円分、meltヘアケアセットなどプレゼントが当たるキャンペーンが実施されます。

購入期間：2025年9月24日（水）〜2026年1月12日（月・祝） 応募期間：2026年1月30日（金）16:59まで

詳細は公式サイトをご確認ください。

パナソニック 「ファインバブルシャワーヘッド ファインベール EH-SH50」 発売日：2025年11月上旬 オープンプライス

